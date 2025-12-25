ANKETA Trubači da ili ne na trgovima za vrijeme blagdana? Bulj podigao prašinu, a evo kako je to riješila Ljubljana

Građani Sinja na Badnjak su s romskim orkestrom pjevali pjesme na terasi lokala, no gradonačelnik Sinja Miro Bulj ih je potjerao. Na snimci koju je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se gradonačelnik Sinja kako s javnog prostora tjera romski orkestar.

"Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota, da gradonačelnik jednoga grada tjera romski orkestar na Badnjak", izjavio je jedan od okupljenih građana.

Bulj je svoju odluku pojasnio riječima da je Badnjak i da se u Sinju organizira prigodni program.

"Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama", kazao je Bulj za Slobodnu.

Zabrana u Ljubljani

No, ono što je promaklo Bulju, ako mu već smetaju trubači je ono što je već ranije napravila Ljubljana.

Naime, oni su zabranili sve spontane ulične svirače u centru grada do kraja 2025. godine, a gradonačelnik Zoran Janković i Gradsko vijeće uveli su ovu mjeru zbog brojnih pritužbi građana i posjetitelja, ponajprije na preglasne trubače i harmonikaše, kako bi se uveo red u javni prostor i naglasila vlastita kulturna ponuda.

Zabrana se odnosi na ključne lokacije poput Prešernovog trga, Šuštarskog i Mesarskog mosta, a inspektori već kažnjavaju prekršitelje.

Za prekršitelje je predviđena kazna od 150 eura po sviraču.

Cijela je rasprava potaknuta pitanjem gradske vijećnice SDS-a Maruše Babnik. Upozorila je kako Ljubljana, za razliku od drugih europskih gradova koji ponosno ističu svoju kulturnu baštinu i postavljaju jaslice, u adventsko vrijeme ne njeguje dovoljno vlastitu tradiciju.

"Gradska općina Ljubljana u blagdansko vrijeme dopušta da se favorizira balkanska glazba, 'trubači', koji s Ljubljanom, slovenskim kulturnim identitetom i božićnom tradicijom nemaju nikakve veze", izjavila je Babnik, smatrajući da se grad srami vlastite kulture.

Ovaj prijedlog brzopotezno je potom išao na glasanje te je prošao, a odluka je na kraju donesena s 25 glasova za i šest protiv.

Potaknuti zadnjim događanjima i reakcijom Bulja mi vas pitamo trebaju li i hrvatski gradovi uvesti zabranu trubača, odnosno svih spontanih uličnih svirača za vrijeme blagdana po uzoru na Ljubljanu?