Trojac optužen za hladnokrvnu likvidaciju para u zagrebačkoj garaži

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva koje se dogodilo u lipnju ove godine.

Prema optužnici, 29-godišnjeg Matiju M. tereti se za počinjenje dvaju teških ubojstava, 31-godišnjeg Frana R. za pomaganje u zločinu, dok se 36-godišnjeg Andreja B. sumnjiči da je, iz ljubomore, naručio ubojstvo bivše supruge Andreje K. i njezina partnera Marijana C., objavilo je Državno odvjetništvo.

Tužiteljstvo navodi da su okrivljenici kazneno djelo planirali i proveli od svibnja do 13. lipnja 2025. godine na području Zagreba i Sesveta.

Prema sumnjama istražitelja, Andrej B. je, potaknut ljubomorom nakon što je njegova bivša supruga započela novu emotivnu vezu, donio odluku da se riješi nje i njezina partnera.

Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti.

"Podignuta je optužnica protiv prvookrivljenog 29-godišnjaka zbog dva teška ubojstva, drugookrivljenog 31-godišnjaka zbog pomaganja u počinjenju dva teška ubojstva i protiv trećeokrivljenog 36-godišnjaka zbog poticanja na teško ubojstvo ženske osobe i poticanja na teško ubojstvo - dopuna priopćenja od 18. i 25. lipnja 2025.

15.12.2025.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 15. prosinca 2025., nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podiglo optužnicu protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1996.) zbog dva kaznena djela teškog ubojstva iz članka 111. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona Kaznenog zakona, protiv drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1994.) zbog počinjenja dva kaznena djela pomaganja u teškom ubojstvu iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 38. Kaznenog zakona te protiv trećeokrivljenog hrvatskog državljanina (1989.) zbog kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo ženske osobe iz članka 111. a stavak 1. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona i kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona.

Podignutom optužnicom okrivljenicima se stavlja na teret da su u razdoblju od svibnja 2025. do 13. lipnja 2025. u Zagrebu i Sesvetama, i to: 36-godišnji okrivljenik zbog ljubomore prema žrtvi, svojoj bivšoj supruzi (1995.), koja je zasnovala novu vezu s drugim muškarcem (1987.), s namjerom da ih oboje liši života, kontaktirao svog prijatelja, 29-godišnjeg okrivljenika, svjestan da isti posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine, i predložio mu da za određeni novčani iznos ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera.

29-godišnji okrivljenik je pristao na navedeni dogovor i angažirao 31-godišnjeg okrivljenika da poduzme određene radnje koje će mu pomoći u ostvarenju dogovora da ubije bivšu suprugu svog prijatelja i njenog novog partnera.

29-godišnji okrivljenik je potom 13. lipnja 2025., prema unaprijed organiziranom i stvorenom planu, u garažnom prostoru zgrade u Zagrebu gdje žrtve stanuju, iste sačekao i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca zbog čega su žrtve preminule na mjestu događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu sudu je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika, i to u odnosu na prvookrivljenika i drugookrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške ( članak 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku), te u odnosu na trećeokrivljenika jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti kaznenog djela posebno teške (članak 123. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku)", navedeno je u priopćenju.