Tri mjeseca od tragične pogibije djevojčice roditelji učenika i dalje strepe: "Kamioni lete preko uspornika"

Stariji brat mlađu sestru ne ispušta iz ruke dok prelazi cestu. U Dugom Selu učenici na putu do škole paze na svaki korak.



"Da, moram obratiti pozornost na to tko vozi. Ako on skreće gdje ja idem, onda čekam da prođe. Ako on stane, onda ja tek mogu ići", kaže učenik Leon Gavran.



Tri su mjeseca prošle otkad je u naletu kamiona život izgubila osmogodišnja djevojčica dok se vraćala pješice iz škole. Prije tragedije djeca iz udaljenijih naselja nisu imala školski autobus. On je sada omogućen za svu djecu, ali budući da je jedan autobus, dok ih sve pokupi, učenici, kažu nam, kasne na nastavu.

Jutros su stigli minutu prije zvona.



"Prije nismo imali zebru, sad smo pri kraju petog dobili. Morali smo pogledati jako puno puta da nam neki auto stane i da prijeđemo", kaže učenica Katja Gavran.

Policija patrolira pred školom. To je bio jedan od zahtjeva roditelja, kao i vraćanje školskog autobusa. Ali i dalje misle da je sigurnost učenika upitna.

"Promet je toliko jak, šleperi prolaze. Imamo uspornik koji nitko ne poštuje, kamioni lete preko njega. Autobusna stanica je samo komad betona, nema nadstrešnice", kaže roditelj Ivan Gavran.

Iz grada u pisanom odgovoru poručuju da je Dugo Selo siguran grad i da su znatna sredstva uložena i ulažu se i dalje u jačanje prometne sigurnosti.



Iz Grada dodaju da će u sljedećih 10 dana prvašići dobiti sigurnosne prsluke i reflektirajuće oznake za školske torbe kako bi bili vidljiviji u prometu.



Građani okupljeni u inicijativi za sigurnost u prometu ponovno su poslali otvoreno pismo gradonačelniku. Smatraju da većina njihovih zahtjeva, od prometne signalizacije, nogostupa do uspornika oko škole i vrtića, nije zadovoljena.



"Nismo politički motivirani. Sigurnost djece je univerzalno pitanje koje je iznad politike, iznad svega, i zdrav razum nalaže da moraju imati siguran put do škole", poručuje Bruno Jelinić iz inicijative.

Županija se obvezala sljedeće dvije godine plaćati autobus za sve školarce.



"Jedan izgubljen život ne možemo vratiti, ali moramo poduzeti sve za sigurnost djece kako se takva tragedija nikad više ne bi dogodila", rekao je Ervin Kolarec, zamjenik župana zagrebačke županije.

Do početka zime i prometni stručnjaci dat će svoje mišljenje i ideje kako riješiti problem da djeca imaju bezbrižan put do škole.

