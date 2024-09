VIDEO Obala se zabijeljela zbog neobične pojave: "Tu sam 30 godina, ali ovo još nikad nisam vidjela"

U Hrvatsku je stigla ciklona Boris! Obilne kiše i vjetar stvaraju probleme diljem zemlje. Dio prometnica bio je pod vodom, kiša je nekim ljudima poplavila podrume, na moru su bile i pijavice.

Idućih dana vrijeme neće biti ništa bolje, a moguće su i bujične poplave.

I dok je u Njemačkoj već pao snijeg, nas - uz obilnu kišu, sutra čekaju i izrazito niske temperature.

A duž Jadrana - pijavice! Jedna je snimljena u Primoštenu, nije napravila nikakvu štetu, ali zato je štete od nevremena bilo diljem Zemlje.

Velika kiša stvarala je probleme na Dugom otoku... Osim podruma potopljeno je i polje gospođe Silvane, koja je poslala snimke.

"150 litara kiše palo je najviše u Božavi, poplavilo je nekoliko podruma i kuća, ljudi su to uglavnom sami ispumpali i riješili", kaže Zoran Morović, načelnik Općine Sali.

Slična je situacija i u Istri. Jan cijelo jutro prazni garažu jer je u njoj bilo pola metra vode!

"Mokro je, mokro je, svugdje je voda. Vatrogasci su pomogli koliko su mogli. Nešto je štete, ali trebamo vidjeti još kakva je situacija", rekao je Jan iz Umaga.

Samo jutros vatrogasci su u Umagu imali 30-ak intervencija. Morali su angažirati i dodatne timove ljudi.



"Nije bilo nekog jakog vjetra, pretežno su ljudi zvali zbog ispumpavanja, neki dijelovi ceste bili su blokirani zbog nakupina lišća u šahtovima, ali sve se to saniralo u neko normalno vrijeme", kaže Bojan Štokovac, zapovjednik vatrogasne postrojbe Umag.

A da je ovo vrijeme normalno - baš i nije, kažu ljudi koje su reporteri Dnevnika Nove TV danas pitali jesu li ih ove niske temperature uhvatile spremne ili je zimska odjeća još uvijek skrivena na dnu ormara.



"Još furam ljeto (pokazuje sandale), dakle u ljetu sam, a vani je jesen, makar mi je prirodnije u ovo vrijeme jesen. Dosta mi je tih toplinskih valova, vrućina. A zimsku garderobu još nisam izvukla, tek sam došla s mora", rekla je Lidija, a Fahrudin je dodao:

"Ja sam obukao jaknu zato što sam vidio da će biti kiša. Supruga je malo tanje i bilo joj je prohladno. Meni je ugodno."

Ugodno sigurno nije bilo onima koji su se našli u Novigradu. Zbog jakog vjetra obala se zabijeljela pjenom koja je letjela na sve strane.

"Pa, ja sam u biti mislila da je snijeg jer najavljuju neki snijeg. Kažem, pa nije valjda snijeg, i tamo dođem i, evo, vidite, to je katastrofa", kazala je Sanela.



Sanja je dodala da takvo nešto dosad nije vidjela.

"Ne, a tu sam 30 godina, ne, nikad!"

S obzirom na velike oscilacije u temperaturi zraka, kada je riječ o moru - ono se ipak sporije grije i sporije hladi.

"I sad kad dođe do ovakvog hlađenja u atmosferi, a more će ostati relativno toplo jer se ne može tako brzo ohladiti, imate situaciju da imate hladnu i vlažnu atmosferu iznad tople podloge. I onda dolazi do razvoja grmljavinskih oluja, može doći do razvoja superćelija, pijavica..." kaže akademik Mirko Orlić s geofizičkog odsjeka PMF-a.

Vrijeme se neće smiriti ni idućih dana. Sutra će temperatura pasti i do 10 stupnjeva. Najavljen je i jak vjetar, pa će se osjet hladnoće i pojačati.

