Sve je spremno za sutrašnju svečanost otvorenja druge cijevi tunela Učka. 5630 metara duga nova cijev je gotova.

Svečanost otvorenja počinje u petak u poslijepodnevnim satima. Radovi na probijanju tunela i opremanju trajali su tri godine. Utrošeno je više od 1000 tona tekućeg eksploziva.

30 jama i pukotina koje su pronađene dok se kopalo bile su izazov, jer je nova cijev puno lošije geologije nego postojeća. Bit će to najmoderniji tunel u Hrvatskoj.

"Očekuje se do nekih 1000 uzvanika od predstavnika Vlade do lokalnih političara, raznoraznih izvođača, podizvođača naših radnika koji su bili na izgradnji samog tunela. Cijeli se program sastoji od govora, na ulazu u tunel je stavljen veliki ekran u obliku vrata koja se otvaraju. To su vozila koja su sudjelovala u izgradnji tunela", rekao je Lucian Dušić, voditelj centra upravljanja.

Do kraja rujna vozit će se po obje cijevi, a onda se stari tunel zatvara i ide u rekonstrukciju. Radovi bi trebali trajati do svibnja iduće godine. Gradit će se tri nova poprečna tunela.

