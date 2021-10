Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održat će redovitu konferenciju za medije utorkom u predvorju Gradske uprave.

U Zagrebu curi iz svih rupa, onih proračunskih najviše i potrebne su uštede. Nitko to ne spori, ali najnoviji potez gradske vlasti koja pokušava održati glavu iznad kaosa u kojem se nalazi grad zahvaljujući dugogodišnjem katastrofalnom vođenju prethodne vrhuške izazvao je mnogo upitnika.



Studentima s invaliditetom, doznao je Dnevnik Nove TV, Grad planira znatno smanjiti stipendije iako je to za njih velik gubitak, a za Grad minimalna ušteda.



Ne reže se ništa, samo se preraspoređuje, tvrde u Gradu, iz kojega su ranije najavljivali da će se za studente i studentice slabijeg imovinskog statusa stipendije izjednačiti i povećati.



No to je tek jedno od pitanja na koje će se tražiti odgovor i objašnjenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji se jučer ponovno našao dodatno pod lupom javnosti nakon što je na javnom natječaju Zagrebački holding odabrao tvrtku Petra Pripuza za posao zbrinjavanja biootpada.

Kontroverzni potez zagrebačke gradske vlasti: Studentima s invaliditetom planiraju znatno skresati stipendije

Tomašević izabrao Petra Pripuza za posao vrijedan 36 milijuna kuna

A u metropoli curi i doslovno, naime, bez vode su u ponedjeljak ostali dijelovi Španskog, Vrapča i Peščenice, samo koji tjedan nakon što su više puta u nekoliko dana pucale vrelovodne cijevi u Selskoj ulici.



Prije godinu dana Dnevnik Nove TV izvijestio je i o Mjesnom odboru Dankovec, koji već gotovo dva desetljeća čeka vodu. Tada je obećano da će voda stići do početka rujna. Još uvijek je nema niti na vidiku. Desetak kilometara od centra Zagreba više od 100 obitelji već 17 godina živi bez vodovoda, a načekat će se na njega još najmanje dvije.