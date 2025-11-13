Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Sukob navijača

Tajna služba istražuje incidente u Zagrebu, jedan od BBB-ovaca bio i u Ateni: Ministar poziva klubove na odgovornost

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 13. studenoga 2025. @ 19:55 komentari
Navijačke skupine - 5
Navijačke skupine - 5 Foto: Dnevnik Nove TV
Dok premijer države kritizira ljevicu, predsjednik se o napadima nije oglasio. Potvrđeno je da nije riječ o stranom utjecaju.
Najčitanije
  1. Gužva na hitnom prijamu u KBC-u Zagreb
    Gužvetina

    VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
  2. Policija, ilustracija
    Vozači, oprez!

    ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
  3. Stambena zgrada
    PRIUŠTIVO STANOVANJE

    Vlada donosi program koji se dugo čekao: Evo koliko će se plaćati najam stana od 60 kvadrata
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Tko stoji iza napada u Hrvatskoj? Plenković: "Neću dopustiti zakon ulice"
Sukob navijača
Tajna služba istražuje incidente u Zagrebu, jedan od BBB-ovaca bio i u Ateni: Ministar poziva klubove na odgovornost
Dnevnik Nove TV saznaje: Mladić koji je napao novinare N1 u Zagreb stigao sa školom
Incidenti na Trgu
Dnevnik Nove TV otkriva: Napadi na novinare N1 i učenike u Zagrebu su povezani!
Nova pravila u zdravstvu: Liječnici s dugim listama čekanja više neće moći raditi privatno
poznato od kada
Nova pravila u zdravstvu: Liječnici s dugim listama čekanja više neće moći raditi privatno
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u zagrebačkoj školi! Dječak (10) pretučen bokserom: "Došao je sav krvav"
istraga u tijeku
Dječak (10) pretučen bokserom: "Došao je sav krvav"
Vlada predstavila mjere za priuštivo stanovanje
Priuštivo stanovanje
Krov nad glavom više neće biti nemoguća misija: Vlada predstavila mjere - prvi stanovi na bubnju već do kraja godine
Tko dobiva, a tko gubi u novom proračunu? Vlada optimistična, sindikati razočarani
Sindikati razočarani
Nižu se kritike na novi proračun: "Pregovori su propali prije nego su počeli"
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Gužvetina
VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Kod Senja pao zrakoplov Airtractor? Nestao je s radara, potraga u tijeku
drama na nebu
FOTO Kod Senja pao turski zrakoplov Airtractor: Spasilačke službe zatekle ga u plamenu, pronađeno tijelo
Predstavljanje Programa priuštivog najma
PRIUŠTIVO STANOVANJE
Vlada donosi program koji se dugo čekao: Evo koliko će se plaćati najam stana od 60 kvadrata
Provjereno donosi priču trudnice koja je morala tražiti pomoć u bolnicama izvan Hrvatske
poznata hrvatska bolnica
Ženi otkrili težak problem u 19. tjednu trudnoće, a onda je počela prava agonija: "Dijete mi vrlo vjerojatno treba umrijeti na rukama"
Vremenska prognoza: Toplije uz sunce i maglu, ali vikend nosi kišu i jugozapadnjak
Vremenska prognoza
Stabilno do petka, a onda preokret: Meteorolog otkriva što nas čeka za vikend
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Kaos na hitnoj: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Gužvetina
VIDEO Kaos pred najvećom zagrebačkom bolnicom: Pristižu stotine pacijenata, vozila hitne stoje u kolonama
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu
Vozači, oprez!
ADAC objavio što nikad ne smijete imati u automobilu: Policija vas može kazniti i s 10.000 eura
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
Novi detalji
Šokantno otkriće: Hitlerov DNK otkriva mračne tajne koje je skrivao cijeli život
show
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
Lauru Gnjatović iznenadilo pitanje o njoj na kvizu
''I onda - bam!''
Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: ''O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?''
Leonarda Boban kćeri povela na reviju Snježane Schillinger
posebno su se istaknule
Leonarda Boban u izlasku pokazala divne kćeri, koje su već odrasle mlade žene
zdravlje
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
Šokantni učinci
E-cigarete nisu bezopasne: Ovo se događa s vašim srcem dok “vejpate”!
zabava
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Neslavni pad
Skrivao se satima, a onda spektakularno pao, i to u ruke SWAT-a
Testirajte znanje kao pravi intelektualac – bez pritiska vremena
Pokažite što znate!
Testirajte znanje kao pravi intelektualac – bez pritiska vremena
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Odustali od nasljednika?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
Opcija u razvoju
Korisnici WhatsAppa bit će oduševljeni: Evo što će koristiti umjesto telefonskih brojeva
sport
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Digla se velika bura
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Srbi ogorčeni prizorom iz Londona, Englezi ih šokirali
"EPSKO PONIŽENJE"
Srbi ogorčeni prizorom iz Londona, Englezi ih šokirali
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
Sve je poznato
Detalji o ždrijebu novog izdanja Lige nacija: Hrvatska će biti u drugom potu
tv
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
KUMOVI
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
KUMOVI
Kumovi: Tko je ona i što radi u njihovoj kući?
MasterChef: Ivanov i Markov tanjur nasmijat će Marija! Hoće li njihova jela biti toliko loša?!
NE PROPUSTITE!
Ivanov i Markov tanjur nasmijat će Marija! Hoće li njihova jela biti toliko loša?!
putovanja
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Planinska kuća u NP Sjeverni Velebit, Airbnb
Ovo se zove odmor!
Ima li išta bolje od ovoga? Planinska kuća na Velebitu s prekrasnim pogledom na more
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Lijek iz vrta
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Europa dominira
Objavljena lista 100 najboljih gradova za život
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Recept za mekani kuglof sa sirom i čokoladom
Uz kavu
Biskvit je tako mekan, ali krema je božanstvena: Pročitajte recept za najfiniji kuglof
Kraljica Letizia u kaputu ukrašenom cvjetnim uzorkom
BAŠ JE WOW
Ružičasta haljina kraljice Letizije stvarno je lijepa, ali kaput - kaput je spektakl
Kultne frizure 80-ih i 90-ih
Bile su hit
Nisu za zaborav: Odaberite najljepšu frizuru iz 80-ih i 90-ih
sve
Ljupka Gojić Mikić otvara pizzeriju u Zagrebu
''Sretno!''
Ljupka Gojić Mikić i naš proslavljeni nogometaš objavili veliku vijest: ''Još malo...''
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Digla se velika bura
10 tisuća navijača stiže na veliki prosvjed: Policija u visokoj pripravnosti
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
Nostalgija u tanjuru
Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene