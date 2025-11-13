Tajna služba istražuje incidente u Zagrebu, jedan od BBB-ovaca bio i u Ateni: Ministar poziva klubove na odgovornost

Tučnjava u Zagrebu jedan u nizu incidenata koji su se zaredali u kratko vrijeme. Pa se postavilo pitanje tko iza njih stoji. Na problem s navijačkim skupinama ranije je upozorila i tajna služba. SOA, doznaje Dnevnik Nove TV, radikalizaciju ne dovodi u vezu sa "stranim utjecajem". A zbog svega što se događa, policija razgovara s Dinamom i Hajdukom.

Od 14 privedenih u glavnom gradu polovica su maloljetnici. Najmlađi ima 15, najstariji 29 godina. Neki su prekršajno prijavljivani zbog pijanstava na stadionima i paljenja pirotehnike.

"To su djeca, malo starija, malo mlađa, ali oni se na ovaj način sigurno ne pripremaju na socijalizaciju za život koji ih čeka", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova Foto: Dnevnik Nove TV

Jedan od radikalnijih pripadnik je BBB. Bio je i u grčkom zatvoru nakon krvavih nereda u Ateni. Nakon incidenata koji su se zaredali - zagrebačka i splitska policija razgovaraju s Upravama klubova Dinama i Hajduka.

"Jer to su navijači tih klubova, znamo da imaju i poseban status i posebne tribine i dobre odnose sa svojim klubovima i klubovi tu moraju početi preuzimati odgovornost", dodao je Božinović.

Odgovornost za sve što se danima događa premijer prebacuje na ljevicu i ekstremnu desnicu. Ponavlja da neće dopustiti zakon ulice, a političke protivnike uvjerava da iza svega ne stoji strani utjecaj.

"Koliko mi je poznato bilo koji segment državnih tijela nema nikakva pouzdana saznanja da je bilo nekakvih vanjskih aktera koji su utjecali na zbivanja u Hrvatskoj proteklih dana", rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković i dodao "Da li ima tih skupina koje su spremne obući fantomke i zastrašivati ljude - ima! Nažalost ih ima! Ali nit' smo ih mi proizveli nit ih kontroliramo! Da li ih sprječavamo - da".

Milanović se nije oglasio

Predsjednik šuti. Probleme sa srpskom kulturom - ne komentira. Nedavno se govornice osvrnuo na stanje u društvu:

"Mi smo jedno mirno i staro društvo i stvari koje se trenutno događaju ustvari uopće ne znam kako da objasnim i želim naivno vjerovati, a kad god sam naivan zeznem se debelo da je to privremena devijacija, ali da nije dobra, nije dobra", rekao je prošli tjedan Milanović.

I Milanovića i Plenkovića hrvatska tajna služba o svemu izvještava. Dobro upućeni u istrage svih incidenata kažu kako nisu organizirani izvana. I tih je teza bilo.

Navijačke skupine - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Vjerujem institucijama ove države i vjerujem da je to tako. Iako je jako slično kad gledamo što se događa već godinu dana u Srbiji, oni prosvjedi, ja sam isto u prvi mah pomislio da to netko ne želi izazivati ovdje", rekao je Stipo Mlinarić, saborski zastupnik (DP).

O navijačkoj pozadini nekih međunacionalnih sukoba SOA je upozorila i u posljednjem javnom izvješću. A utišati navijačke skupine do sada nitko nije uspio.