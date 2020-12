Većina je kandidata emisije Startaj Hrvatska imala iskustva s direktnom prodajom, no kad se upale kamere, zadatak postaje nešto teži. U posljednjoj emisiji svoje su proizvode predstavili Tijana Božović Galjanić, Berna Storjak, Martina Završki i Mary Novosel, a kako su ljudi reagirali na Superheraw, Ghee, Špajz i Shapello, pogledajte u videu.

Gledatelji su u osam epizoda emisije Startaj Hrvatska imali priliku upoznati živote osam poduzetnika, ljudi koji su se usudili oblikovati budućnost po svojoj mjeri te bili dovoljno hrabri da prihvate izazov. U borbi za titulu HIT proizvoda 2020. u posljednjoj su epizodi kandidati morali ući u cipele prodavača i prezentirati svoj proizvod pred kupcima.

Svaki poduzetnik dobio je iste uvjete, iste mogućnosti da u 90 minuta proda čim više svojih proizvoda. O uspjehu u toj prodaji između ostalog ovisi i njihovo potpisivanje ugovora sa SPAR-om Hrvatska, odnosno odabir HIT proizvoda 2020. Kako bi zadatak bio edukativan, produkcija emisije Startaj Hrvatska poslala je kandidatima i tajne kupce s posebnom misijom.

''S obzirom na ovo što sam vidio dosad, vjerujem da neće biti nikakvih problema''

Kreatorica Superheraw BIO snack pločica Tijana Božović Galjanić bez straha je stala pred svoj štand. Svoju hrabrost duguje višegodišnjem iskustvu u marketingu, ali i neizmjernoj vjeri u svoj proizvod. Superheraw pločice sastoje se od suhog voća, orašastih plodova, sjemenki i drugih sastojaka kontroliranog ekološkog podrijetla. Osim što su izuzetno hranjiv međuobrok, pločice su prepune najfinijih okusa i tekstura, a sve je počelo kada je Tijana shvatila da se mora uhvatiti ukoštac sa sinovim alergijama na aditive u hrani.

Tijani je cilj bio u sat i pol prodati 30 komada Superheraw pločica, no Frano Ridjan joj je rekao da će biti zadovoljan ako proda i 10 komada manje. ''Nadam se da će ljudi prepoznati ljubav, to je tajni sastojak tih proizvoda'', rekla je Tijana i stala za štand.

Pokazalo se da su mnogi bili zainteresirani za degustaciju, no savjet je uvijek dobro došao pa je Tijanu posjetio tajni kupac Filip Smerdelj, specijalist poslovnih komunikacija i poduzetnik je koji se sa svojim zabavnim i kreativnim idejama probio ne samo na našoj nego i na inozemnoj poduzetničkoj sceni. Njegov produkt Fotkaona prvi je photo booth na našim prostorima, a društvena igra Drinkopoly koju je osmislio sa svojim partnerima neizostavan je dio mnogih druženja.

''Biti poduzetnik znači živjeti taj posao 24 sata dnevno. Nekome tko nije poduzetnik teško je shvatiti da se u 11, 12 sati ili u 5 ujutro nešto treba napraviti i'', kazao je Smerdelj.

S obzirom na to da je vidio kako se dobro Tijana osjeća u ulozi kupca, Tijani je uputio riječi ohrabrenja: ''Moj ti je savjet da budeš ustrajna. U početku će biti najgore, ali s obzirom na ovo što sam vidio dosad, vjerujem da neće biti nikakvih problema i da će sve to jako lijepo ići.''

Tijana je bila veoma zahvalna na savjetu i u konačnici uspjela prodati 21 Superheraw pločicu. ''Jednostavno nema odustajanja. Ako si zacrtao neki svoj poduzetnički put, moraš gledati dalje i ne treba stati'', poručila je na kraju.

''Važno je osvojiti kupca da on proba proizvod jer ne postoji ništa što mi njima možemo reći, a da to proizvod neće reći sam za sebe''

Sljedeći su za štand stali mama i sin, Berna Storjak i Donat Rupčić, koji se bore da njihov Ghee maslac postane HIT proizvod 2020. Njihov ghee izrađuje se ručno od kvalitetnog hrvatskog maslaca malih proizvođača, a dobiva se tradicionalnom metodom kojom se maslac u kontroliranom, višesatnom procesu pročišćuje od vode, mliječnih bjelančevina i laktoze, zbog čega je pogodan za ljude alergične na mlijeko i mliječne proizvode.

Berna i Donat također imaju iskustva što se prodaje tiče, no ovaj izazov nosi posebnu težinu s obzirom na okolnosti. ''Puno promocija već smo napravili, puno degustacija. Ovo je fenomenalan način da dopremo direktno do kupaca, do ljudi koji će to i koristiti i da možda dobijemo neku povratnu informaciju. I ono što je nama uvijek najzanimljivije čuti – može li se ghee uklopiti u prehranu nekih koji imaju neke probleme'', kazala je Berna i dodala: ''Da su normalni uvjeti, rekla bih 100, ali ako danas bude 10 komada, ja ću biti sretna.'' No Frano ju je odlučio dodatno izazvati i predložio da to dignu na 15 komada u sat i pol.

U startu im je išlo veoma dobro, no nakon nekog vremena kupci su se povukli. Taj trenutak bio je idealan za dolazak tajnog kupca. Isprobati ghee i dati savjet došla je Dragana Lipovac, ekonomistkinja koja je radeći u špediciji osmislila način za napredovanje u poslovanju na području transporta robe. Svoju poslovnu ideju pretočila je u aplikaciju kojom je olakšala povezanost između proizvođača, poduzetnika i transporta. Danas je sama svoja šefica, a njezin je poslovni moto: ''Kada vidiš priliku, iskoristi ju. Nitko nije uspio čekajući!''

Lipovac je Berni i Donatu savjetovala da proizvod uzmu u ruke: '', ljudi ne znaju o čemu se radi. Ako ga uzmete i kažete: 'To je pročišćeni maslac, želite li ga probati?', uglavnom bude potvrdan odgovor jer svatko želi nešto probati, pogotovo ako je besplatno.''

Savjet je u konačnici rodio plodom jer su Berna i Donat uspjeli prodati 11 komada svog pročišćenog maslaca. ''Dobar savjet dobili smo od tajnog kupca. Važno je osvojiti kupca da on proba proizvod jer ne postoji ništa što mi njima možemo reći, a da to proizvod neće reći sam za sebe'', rekao je Donat.

Na kraju je bila zadovoljna i Berna: ''Na kraju ovog cijelog dana i ove promocije ipak smo zadovoljni. Imali smo danas gospodina čije dijete ne smije jesti mliječne proteine, a ghee je fenomenalan za to'', kazala je, na što je Donat dodao: ''Baš nam je zadovoljstvo da se možemo tako nekako povezati s ljudima.''

''Laskalo mi je što je probala moje juhice i pohvalila ih''

Najmlađoj kandidatkinji emisije Startaj Hrvatska Martini Završki ovo je bila prva prodaja jedan na jedan. Iako joj je to stvaralo nervozu, Martina je skupila hrabrosti jer želi da njezine Špajz juhe postanu HIT proizvod 2020. Martina je juhice, koje inače servira u svom malom restoranu zdrave hrane, spakirala u teglice i omogućila obrok svima koji vole pojesti nešto kvalitetno. Njezine Špajz juhe su poput laganog variva – niskokalorične, ukusne, zasitne i praktične.

S obzirom na okolnosti, Frano Ridjan poručio je Martini da će biti zadovoljan ako u sat i pol kroz blagajnu prođe 12 komada Špajz juhica. ''Osjećam se vrlo nervozno, napeto i živčano'', rekla je Martina prije negoli je krenula u akciju, no kad je stala za štand, ništa od toga nije se vidjelo na njezinu licu.

Kupci su bili zainteresirani i oduševljeni okusom juhe mlade poduzetnice, na što je ona rekla: ''Mislim da juhe i ja to zaslužujemo jer su juhe jako fine, a u njima se osjeti moja ljubav koju sam im dala.''

Kako bi Martini još bolje išlo, u posjet joj je došla Josipa Bračanov, kreativna konzultantica i nekadašnja poduzetnica koja je u Hrvatsku donijela koncept dijeljenja kuhinje. Prije nego što se odlučila otploviti u poduzetničke vode, radila je kao menadžerica prodaje u velikoj korporaciji, ali se u konačnici odlučila za svoj samostalni put u kojem će biti sama svoja šefica i raditi ono što voli.

''Ja inače učim ljude da kada prodaju, što više saznaju o kupcu kako bi mu mogli prodati to što on treba. Nudim vam u dvije minute da imate zdrav obrok, da dobijete domaću bakinu, maminu juhicu direktno na stol'', savjetovala je Martini Brančov.

Martini je taj savjet puno značio jer je upoznata s radom svog tajnog kupca. ''Inače sam istraživala o njoj i znam njezin brend.'', priznala je Martina.

Zahvaljujući savjetu Martina je nadmašila Franina očekivanja i prodala 13 juhica. ''Ponosna sam na sebe što sam prodala 13 juhica i osjećam se jako sretno, ponosno, zadovoljno'', poručila je.

''Neverbalna komunikacija u direktnoj prodaji enormno je bitna''

Pred velikim izazovom našla se Mary Novosel, koja prodaje usko specificiran proizvod. Njezin Shapello šampon za kućne ljubimce nježno čisti i detoksicira, a nakon kupanja psi mirišu po svježe pokošenoj travi, pa nemaju potrebu utrljavati se u prljavštinu.

Kao PR managerica, Mary ima iskustva u prodaji jedan na jedan i svjesna je koliko to može biti težak zadatak. ''Smatram da je to jedan od najtežih oblika prodaje zato što ne prodaješ samo proizvod, prodaješ i priču i ostvaruješ nekakvu interakciju s kupcem. Najviše se mučim da privučem čovjeka, da zainteresiram neku osobu da pogleda na moj štand. Ljudi vide da se nešto događa, još kad vide kamere, kao da se uplaše i počnu se udaljavati, ali neću odustati. Borit ću se do kraja'', kazala je Mary i zadala si cilj prodati 10 krutih i 10 tekućih šampona Sapello. Srećom, tu je Frano Ridjan, koji je prodaju prošao sa svim kandidatima pa je Mary spasio od kasnijeg razočaranja i kazao da će biti sretan ako ih proda ukupno 10 komada.

Iako zbog recepture sa Shapellom kosu mogu prati i ljudi, kupci šampona pretežno su vlasnici kućnih ljubimaca pa je pronaći desetak vlasnika pasa i mačaka u 90 minuta nešto veći izazov. Kako bi ostvarila što veću prodaju, Mary je u pomoć došao tajni kupac Andrija Čolak, pokretač poznatog brenda Surf 'n' Fries, koji trenutačno djeluje u 20 zemalja diljem svijeta.

''Kad sam došao na vaš štand, namjerno sam držao ruke prekriženima, što vam obično znači zatvoren stav kod kupca. To je nešto što uvijek morate probati razbiti'', savjetovao je Čolak.

Na kraju je Mary uspjela prodati 11 komada šampona Shapello: ''Iako nisam ostvarila svoj zadani cilj koji sam si zamislila, iskreno se nadam da će prodaja i dalje ići i neću odustati'', kazala je.

