Tijana Božović Galjanić je, ako se njezinu djecu pita, mama superheroj. Priču mlade ekonomistice i majke dvoje djece imali smo prilike vidjeti u trećoj epizodi emisije Startaj Hrvatska u koju je dospjela sa svojim Superheraw BIO snack pločicama.

Put Tijane Božović Galjanić iz Opatije započeo je kada je ova brižna mama shvatila da se mora uhvatiti u koštac sa sinovim jakim alergijama na hranu, a ne zakinuti dijete za slatkiše koje obožava. ''Luka je razvio alergije u obliku osipa na koži koji su bili dosta bolni i koža ga je svrbila te su se stvarale i rane. Nismo znali što napraviti. Nismo znali na što reagira. Osjećali smo se nemoćno'', ispričala je Tijana. Kako ni jedna metoda nije u potpunosti pomagala, Tijana je počela proučavati što je to što njezinom Luki potiče te neugodne osipe i potencijalno opasne reakcije. ''Odlučila sam u tom trenutku uzeti stvari u svoje ruke i testirati'', priča Tijana koja je izbacila sve kupovne slatkiše i sve namirnice s konzervansima i aditivima. Njen sin je bio jako discipliniran, znao je da ima problem i da mora jesti samo zdrave namirnice i zaboraviti na slatkiše koje je do tada konzumirao.

Sve je krenulo od čokoladnih kuglica i sastojaka iz smočnice

Tijana je potom krenula u istraživanje koje ju je dovelo i do recepture za slatkiš od prirodnih sastojaka koji odmah postaje izvrsna slastica za sina, ali i važan sastojak u sportskoj torbi njezinog supruga, bivšeg profesionalnog sportaša, olimpijca.

''Prvo sam krenula sa zdravim namazima i ukusnim keksićima, no Luka je htio nešto čokoladno, nešto u obliku kolača, slatkiša. Prvo sam krenula s kuglicama sa sjemenkama, orašastim plodovima i suhog voća'', izjavila je Tijana koja je isprobavala razne varijante. ''Najveći problem je što nisam zapisivala recept'', kaže Tijana koja je onda odlučila i to promijeniti, ali i testirati svoje nove ''slatkiše'' i kod drugih. ''Suprug je u to vrijeme jako puno biciklirao, jako su mu se sviđale te pločice koje sam izrađivala za obitelj. Davao je i prijateljima da probaju i dolazio s biciklističke ture s oduševljenjem prijatelja. Bilo mi je drago da se i drugima tako nešto sviđa.'', kaže Tijana. Kad je rodila drugo dijete, počela je razmišljati što bi radila u životu jer se obiteljska firma u kojoj je bila zaposlena našla u problemima. ''Možda baš cijelo vrijeme imam posao ispred sebe'', pomislila je.

Tijanin BIO snack dobio je odgovarajuće ime

Spoj zdravog života, sporta, umjetnosti, kuhanja, ljubavi i sve to zbog obitelji bila ja savršena kombinacija da bi takvo nešto uspjelo i na tržištu. Poduzetnički duh u Tijani se probudio.

Kako i samo ime govori, Superheraw veganska, BIO snack pločica, namijenjena je svim superherojima i onima koji će se tako osjećati nakon što konzumiraju ovaj nevjerojatno ukusan i hranjiv proizvod. Superheraw pločice se sastoje od suhog voća, orašastih plodova, sjemenki i drugih prirodih sastojaka kontroliranog ekološkog podrijetla. Sve supermoći sadržane su u svakoj Superheraw pločici; organski, vegan, bez glutena, bez rafiniranog šećera.

Superheraw pločice su odličan izvor prirodne energije, a zna se da povećanjem energije podižemo koncentraciju i vitalnost. Podloga svim okusima Superheraw pločica je najmanje sedam čistih, organskih sastojaka koji su usitnjeni, hladno prešani i pakirani do perfekcije kako bi svoje superheroje sada mogli nositi na posao, u školu, na putovanja i sportske aktivnosti.

Nada se da će njezin proizvod pomoći drugima

''U projekt Startaj Hrvatska sam se prijavila zato što vjerujem da u rukama imam kvalitetan proizvod koji nekome drugome može pomoći, kao što je pomogao i nama'', ispričala je Tijana koja je sanjala o tome kako bi se njen proizvod mogao naći na policama velikog trgovačkog lanca kao što je SPAR Hrvatska. Njen san postao je stvarnost, te SPAR koji je u ovom proizvodu prepoznao veliki potencijal od Tijane naručuje ukupno 25000 komada Superheraw BIO snack pločica: 5000 komada pločica voće-orašasti plodovi, 5000 komada pločica kokos- sjemenke konoplje, 5000 komada lješnjak-kakao, 5000 komada pločica kakao-naranča i 5000 komada pločica okusa borovnica – indijski orah. ''Uzbuđenju nema kraja, savršeno!'', ushićeno je komentirala Tijana kada je čula ove fenomenalne brojke.

Testiranje proizvoda s Karlom Mrkšom

Tijanine BIO snack pločice prošle su testiranje, a da je teško biti superheroj, provjerio je Karlo Mrkša. Spašen je tako još jedan rođendan pomoću Super Griza i BIO snack pločica koje su idealan proizvod i moćni slatkiš za sve one koje želi pojesti slatkiš napravljen od prirodnih sastojaka kontroliranog ekološkog podrijetla.

Tijana je svoje BIO snack pločice stavila na posebne police SPARA, Superheraw se tako danas nalazi u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama, na 51 lokaciji diljem Hrvatske.

''Od početka sam nekako vjerovala u svoj proizvod. Pločice su zdrave, ali su one i jako ukusne, bez toga nema ništa'', govori Tijana koja nije krila uzbuđenje kada je BIO snack pločice Superheraw stavila na posebne police SPAR-a i tako ih učinila dostupnima svima diljem zemlje.

