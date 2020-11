U ovotjednoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' gledatelji su imali prilike vidjeti kako je tekao izazovan poduzetnički put Martine Završki koja je sa svojim juhicama u teglicama ušla u projekt ''Startaj Hrvatska''.

Ova 23-godišnjakinja iz Darde još je kao djevojčica pomagala roditeljima, te je već sa šest godina otkrila svoju ljubav, ali i talent prema kuhanju. ''Njezina je razrednica bila oduševljena. Dosta ju je začudilo da tako malo dijete može ispeći tako dobar kolač'', rekao je Martinin otac. Još je u djetinjstvu sanjala o tome da otvori svoju slastičarnicu, ali kada je došlo vrijeme da upiše srednju školu, odlučila se za zvanje dentalne tehničarke. Tijekom srednje škole imala je problem s naticanjem lica i prstiju. Iako je brojne dane provela kod doktora, liječnici joj nisu mogli pomoći. Stoga je odlučila sama istraživati i zaključila je da se njezin problem krije u prehrani. Počela je sama pripremati svoje školske obroke i nositi ih u teglicama. ''U školi sam dobila nadimak 'Mala od teglica', ali to mi nije smetalo'', kaže Martina.

Nakon srednje škole Martina je tražila svoj put

Nakon srednje škole shvatila je da ne želi biti dentalna tehničarka pa se okušala u poslu dadilje. Ni time nije bila zadovoljna i svoju je sreću okušala u Irskoj. ''Meni je taj posjet Irskoj značio da ako odem tamo, procijenit ću situaciju. Kad vidim kako je tamo, možda se u Hrvatsku vratim samo po stvari i preselim za stalno u Irsku. Bilo mi je super, ali sam shvatila da trava tamo nije zelenija. Sve što sam mogla imati tamo, mogla sam imati i ovdje'', ispričala je Martina.

Martina je odlučila pokrenuti vlastiti posao u svojoj Slavoniji (Foto: Nova TV)

Odlučila je pokrenuti vlastiti posao u svojoj Slavoniji. Isprva je željela ostvariti svoj dječji san da otvori slastičarnicu, no posjećujući osječke slastičarnice shvatila je da bi možda ipak bilo bolje da razvije svoju ideju o hrani u teglicama.

''Bojala sam se da moja slastičarna neće uspjeti zato što sam samouka i da su moja slastičarska umijeća vrlo niska te smo razmišljali što bi mogli otvoriti i sjetili smo se mojih teglica i moje zdrave hrane'', priča Martina.

Kada je počela tražiti prostor koji bi unajmila, nitko je nije ozbiljno shvaćao jer im je zvučala i izgledala premlado, pa su se u potragu i dogovaranje za prostor uključili njezini roditelji. ''Osjećala sam nepravdu prema sebi, jer su se ljudi tako odnosili'', rekla je Martina. Čak je i prilikom registriranja firme dolazila do zapreka. Kada je poslovni subjekt išla registrirati u Hrvatsku gospodarsku komoru i ispričala službeniku o čemu se radi, on ideju nije prihvatio najbolje. ''Pitao me: 'Znaš li ti gdje smo mi? Kakva zdrava hrana, kakve gluposti, bolji su ćevapi, kebabi i fast food, otvori tako nešto. Ti ćeš propasti.' Ali nisam to htjela. Izašla sam van plačući'', priča Martina.

To je nije pokolebalo i u njoj se počela buditi lavica. Dobro je istražila opcije i odlučila da će njezin lokal biti zdravljak. ''Neki su vjerovali u mene, a neki su mi govorili da trebam odustati, da ću propasti jer sve stvari u Osijeku propadnu'', rekla je Martina. Unatoč svim preprekama na putu, nije odustala.

Martina je otvorila zdravljak pod imenom Špajz (Foto: Nova TV)

Pokretanje zdravljaka pod imenom Špajz

Nakon početnih izazova i otvaranja lokala, njezini sugrađani su prepoznali vrijednost zdrave hrane u teglicama. ''Moje teglice si ljudi kupuju jer si ne stignu skuhati. Moje su juhe okrepljujuće i dobre za zdravlje, zato što su pune vitamina i minerala. U teglici nema konzervansa i sve je prirodno. Povrće je od lokalnih OPG-ovaca. To je jedan kompletan obrok u teglici'', istaknula je Martina.

Za dobar proizvod potrebno je puno raditi, tako da nakon smjene u lokalu, Martina nastavlja rješavati administrativne poslove. ''Imam viziju, da kao šefica moram raditi, jer ako ja radim, bolje će raditi i moji radnici. Šefovi koji su se opredijelili na to da samo šefuju, nisu više šefovi'', ističe Martina.

Startaj Hrvatska kao prilika za proširenje

Kroz poslovno iskustvo shvatila je da joj je potrebno veće tržište od lokalnog, te se prijavila na jedinstven projekt ''Startaj Hrvatska''. SPAR je prepoznao njezinu ideju i upornost, stoga je uskoro uslijedila prilično velika narudžba.

''SPAR od tebe naručuje juhu povrtnu 900 komada, juhu od mrkve i celera 900 komada, juhu od butternut tikve 900 komada, juhu od rajčice i bosiljka 900 komada. To je ukupno 3600 komada tvojih zdravih juha'', rekla je Žana Lovrić, direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska.

Martina je bila oduševljena narudžbom, ali je osjetila i dozu straha hoće li sve to uspjeti proizvesti. ''Ne znam kako ću, jako me strah'', kazala je Martina nakon što je saznala koju količinu juha je od nje naručio SPAR.

Špajz juhe dolaze u četiri okusa (Foto: Nova TV)

Karlo Mrkša proveo je testiranje dokazavši da se juha može jesti bilo kad i bilo gdje. U jednom je parku na štandu izložio povrće i Martinine juhe u teglicama te je slučajnim prolaznicima dao da probaju ovaj ukusan proizvod i na žlicu i na slamku. Na vrući dan juhe su i hladne bile veoma okrepljujuće, a svi koji su je probali bili su oduševljeni.

Svoje je teglice Martina stavila na posebne police SPARA, pa su se njezine zdrave juhice našle diljem Hrvatske, u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodajnim mjestima, ukupno na 51 lokaciji. ''Mislim da sam dokazala da se može raditi ono što se voli i da se to može raditi i u Hrvatskoj'', kazala je Martina.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovinama diljem Hrvatske.

