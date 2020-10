U ovotjednoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' gledatelji su se imali prilike upoznati s pričom aromaterapeutkinje i PR managerice Mary Novosel koju je njezin kućni ljubimac potaknuo da osmisli prirodan šampon Shapello koji ne nadražuje kožu pasa i mačaka te se stoga može koristiti i nakon svake šetnje. Sa svojim proizvodom za njegu kućnih ljubimaca Mary ulazi u projekt ''Startaj Hrvatska''.

''U obitelji smo imali jednu knjigu po kojoj smo često znali raditi. To je bila knjiga o ljekovitom bilju. U toj tatinoj knjizi koju smo svi koristili je bio jedan recept za prištiće, to je bio jedan od prvih recepata koje sam baš sama napravila. Bio je na bazi limuna, limunovog soka i bjelanaca'', ispričala je Mary koja je odrasla cijeneći prirodu.

Od ekonomije i novinarstva do aromaterapije

Kad je upisivala srednju školu, izabrala je ekonomsku jer su je roditelji uvjeravali da je dobro imati ''svoj kruh''. Budući da je voljela pisati, nakon srednje škole studirala je novinarstvo, ali kad je počela raditi u njoj su se počele javljati sumnje. ''Često sam se pitala želim li biti novinarka, misleći da možda nisam za to'', rekla je Mary.

Jednom je prilikom radila intervju u školi aromaterapije. ''Osjetila sam mirise s kojima sam se susretala kao djevojčica i to mi se učinilo kao neki prvi znak da sam na dobrom putu'', rekla je Mary koja je nakon tog intervjua odlučila završiti aromaterapiju. ''Sastojci za prvu kremu su mi doletjeli kao ideje u glavu i složila sam kremicu za pelenski osip, za nećakinju svoje prijateljice. Nakon nekog vremena prijateljica mi je rekla da bi mogla od toga napraviti neki biznis'', priča Mary.

Ulazak u poduzetništvo

Iako je ideju isprva odbacila, s prijateljicom je nakon nekog vremena pokrenula biznis s kremama te asortiman proširila i novim proizvodima. Dvije novinarke u poduzetništvu nisu se baš snalazile, puno su griješile, no kako Mary kaže svaka škola košta, pa tako i njihova.

Svoje poduzetničko putovanje nastavila je ipak sama. ''Nisam odustala zato što volim taj posao, volim taj kontakt s prirodom, eterična ulja...najviše volim kad iz ničega stvorim nešto,'' priča Mary.

Još uvijek je tada radila i kao novinarka, bila je i udana, no, nesuglasice u braku dovele su do toga da je Mary ponovno izabrala novi, drugačiji put za sebe. ''Odlučila sam spakirati sve svoje kofere i vratila sam se doma. Kod mame i tate, u svoju djevojačku sobu u kojoj nisam bila više od 16 godina. Osjećala sam se i slobodno i poraženo zato što je to jedan period života u koji sam puno ulagala, i nešto sam htjela, a to mi se nije ostvarilo'', ispričala je Mary.

Pas Luna došao je kao spas

Mary je nove okolnosti doživjela emotivno. Da ponovno stane na svoje noge, pomogli su joj roditelji. Tata joj je nabavio psa Lunu. ''Luna je u kuću došla kao terapijski pas. Primijetila sam da je Luna zadnjih godina alergična. Pretrage su pokazale da je alergična na gluten, pelud i grinje. Pokušala sam joj pomoći i zato sam osmislila šampon koji je pH prilagođen za pse i mačke te joj najmanje šteti za dlaku'', rekla je Mary dodavši da šampon nije testiran na životinjama, nego ga je ona prvo testirala na sebi. Šampon dolazi u tekućoj i krutoj varijanti.

SPAR naručuje 16.000 komada tekućeg i krutog šampona Shapella

Baza šampona potpuno je prirodna, kao i sastojci zelene gline i aktivnog ugljena koji dubinski čiste i detoksiciraju. Eterično ulje čajevca, cijenjeno u svijetu prije svega zbog svojih antibakterijskih svojstava, Shapellu daje i specifičan miris po svježe pokošenoj travi. Shapello ne sadržava sulfate, parabene, umjetna bojila niti mirise, stoga učestalo korištenje neće naštetiti koži ljubimca zbog čega je moguće oprati šapice nakon svake šetnje.

Mary je očekivala da će SPAR Hrvatska od nje naručiti maksimalno 10.000 šampona, ali direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska Žana Lovrić priopćila joj je da će od nje naručiti 16.000 komada tekućeg i krutog šampona Shapella. Kad je čula vijest, Mary je bila jako uzbuđena i sretna: ''Je li to moguće? 16.000 komada?! Nikada nisam imala toliko u svojoj proizvodnji, stvarno super''.

Testiranje proizvoda s Karlom Mrkšom

Testiranje šampona Shapello na kućnim ljubimcima proveo je Karlo Mrkša, a nakon što je sa šamponom oprao pse, odlučio je i sam na sebi isprobati ovu prirodnu kozmetiku. ''Ovo ne peče za oči'', rekao je Karlo nakon što si je nasapunao kosu, ali i lice. ''Ako imate psa i mačku, odmah s njima u kadicu i možete se zajedno kupati. Ovo je vrh'', kazao je Karlo.

Mary je pronašla mjesto na policama SPAR-a za svoje šampone. ''Straha će uvijek biti, ali možda neće više biti šanse. Ovo je moja šansa, ja sam je zgrabila odvažno i hrabro i više se ničega ne bojim, zato što vjerujem u svoj proizvod. Uzbuđena sam. Poseban je to osjećaj kad staviš svoj proizvod prvi put na policu tako velikog trgovačkog lanca. Napokon će cijela Hrvatska vidjeti moj višegodišnji trud i rad, nešto za što sam se zalagala i nadam se da će se proizvod dobro prodavati'', rekla je Mary.

