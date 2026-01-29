Tko će pjevati na dočeku rukometaša? "Thompson dozvolu neće dobiti"

Hrvatski rukometaši sve su bliže tronu na Europskom rukometnom prvenstvu, pa se već slažu planovi za njihov doček u domovini. S obzirom na to da je poznato da reprezentativci vole zapjevati hitove Marka Perkovića Thompsona, očekivano je da bi im njegov nastup na dočeku ispunio očekivanja.

No ako doček bude organiziran u Zagrebu, postoji problem – nakon koncerta u zagrebačkoj Areni Thompson, prema odluci gradonačelnika Tomislava Tomaševića, više ne može pjevati u prostorima i na površinama koji su u vlasništvu Grada.

Mogućnost Thompsonova nastupa u Zagrebu na konferenciji za medije nakon zagrebačke Gradske skupštine komentirala je SDP-ova zastupnica Sara Medved.

"Odluka se ne odnosi isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti", poručila je.

Bačić: "Nijedna pjesma mu nije zabranjena"

Komentar na tu temu nakon sjednice Vlade dao je i ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je kazao kako Thompsonu nijedna pjesma nije zabranjena, pa ne zna zašto ne bi bio na dočeku.

"Želim uspjeh rukometašima, da osvoje prvo mjesto, budu prvaci Europe. Uvjeren sam da će oni u ostale dvije utakmice to i dosegnuti, bio bi to izniman uspjeh. Ako se to dogodi, Hrvatska će osigurati primjeren doček. Znate moj stav, sve što se u Hrvatskoj izvodilo od pjesama Marka Perkovića Thompsona, te su pjesme u skladu sa zakonom, niti jedna nikada nije zabranjena. Ne vidim razloga zašto bi se na bilo kakav način priječilo rukometašima da njihov izbor pjesama ne bude u tom trenutku omogućen. Ovo sve govorim hipotetski", naglasio je Bačić.

Barišić: "Marku bi bila čast"

Thompsonova menadžera Zdravka Barišića pitali smo bi li Thompson na poziv igrača uopće pjevao na dočeku.

"Tko se ne bi odazvao takvom pozivu rukometaša? Marko Perković na takav poziv vrlo rado bi se odazvao i bila bi mu čast proslaviti s dečkima, zagrliti ih i čestitati im", rekao je Barišić.

Kazao je da do Thompsonova tima još nije stigao nikakav prijedlog u tom smislu.

"Vidjet ćemo, ima još utakmica", rekao je za DNEVNIK.hr.