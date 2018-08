Vruće je vrijeme za godišnji i za poći na more. I rashladiti se u velikom plavetnilu koje lijeći i dušu i tijelo.

A maestral je prirodna klima koja najbolje radi na jugu, u Pelješkom kanalu između Vignja i Korčule. Viganj je stoga centar svijeta za surfere. S maestralom kakvog nema na cijelom Mediteranu. Poseban je to maestral. Još kad nosi mirise bora smrče, lovorike, rogača, ma divota.

Naša mila Vlada je otišla na godišnji. Prije toga u HDZ-u Kalmeta postao jedan od tri pomoćnika tajnika stranke Jandrokovića. Svi mogući analitičari razbalagoglagoljili se o tome kako Božidar s optužnicom kontrolira Zadar i tako nešto bla bla pa je kao bitan premijeru. Ma to je cijela znanost o Kalmeti. Čovjek bi rekao da je Kissinger, a ne optuženik za korupciju. OMG. Kod nas je normalno imati optužnicu i biti na funkciji. jer kao nema presude - to je izlika. ''Ništa nova, ništa nova'', pjeva Oliver legenda od koje smo se ovog tjedna toplo oprostili. Nažalost, ništa nova. Vlada eto pod napjevom ''ništa nova' otišla na more. Razdružili se, svatko prema svojoj plaži - zajedničkim domjenkom.

Božidar Kalmeta (Foto: Marko Lukunic/PIXSELL)

Imamo višak pšenice. Pokazuje to ovogodišnja žetva i to debeli višak. Profitirat će opet izvoznici, a naša će nam se pšenica vraćati kao uvoz. Kao uvozni kruh ili tjestenina. Ovo zapravo zvuči kao težak grijeh.

Kamo sreće da imamo višak tog zlatnog zrna, imamo u sebi, višak tog sjemena koje nam je usađeno kao klincima, bilo u roditeljskom domu bilo od naših učitelja ili naših duhovnika. A to sjeme je - metaforički rečeno riječ mudrosti i kad proklija rodi zlatno zrno koje nije za izvoz. Imamo mi toga, a doima se da nemamo, jer nedostaje hrabrosti, razboritosti i odlučnosti.

Proizvodimo pšenicu, uvozimo kruh (Foto: Dnevnik.hr

Prezentirana je porezna reforma koja bi nakon nove godine trebala olakšati gospodarstvu poduzetništvu i građanima. Kritičari kažu da se te nepune tri milijarde neće osjetiti nigdje i da je reforma pucanj u prazno. Vjerojatno je, ali više od ovoga se u ovom trenutku ne može jer više ne dopušta proračunski okvir i ne treba se biti makroekonomist za to razumjeti.

Novom poreznom reformom najviša stopa poreza na dohodak od 36 posto se pomiče na plaće od 30.000 kuna. Nakon prezentacije reforme ključno je pitanje koliko će sve to trajati. Politika malih koraka u poreznoj reformi kap po kap, mic po mic, po logici ne može bit hitra i neće omogućiti ono što je Hrvatskoj neophodno - brzu dekompresiju gospodarstva, poduzetništva i tržišta. To je kao da se umjesto snažnim mlazom, s kapima kap po kap u najboljoj namjeri pokušava napunit bačva od tisuću litara koja treba odmah. Za to je ipak potrebno ići u teške reforme i rezove. Prije svega reformu teritorijalnog ustroja i reformu pravosuđa.

Ministar financija Zdravko Marić

Ovo je ministrovo tumačenje prijedloga nove, rekla bih, ovršne mjere, a ne zakona iako se naziva zakonom. Javni bilježnici postaju povjerenici sudova. Riječ je o akrobatici u primjeni presude Europskog suda prema kojoj samo sud može naložiti ovrhu. U kojoj i po ovom novom ostaju bilježnici i Fina.

Bilježnici su potrebni i imaju posla preko glave, ali oni su privatnici sa svojim ovlastima propisanim zakonom i nikako ne mogu biti sud. Sud je sud, a bilježnik je bilježnik. Forma je ta da će njihova rješenja potpisivat sudski savjetnici. Podsjeća na vic o studentu biologije koji je naučio sve o kukcima, a dobio pitanje o slonovima. Pa je odgovor na ispitu počeo s tim da na slonu žive kukci. Dobra je stvar što će se troškovi ovrhe smanjiti s oko 2 tisuće na 200 kuna te što se povećava iznos glavnice duga ispod kojeg se ne smije ovrši jedina nekretnina. Sve to ipak nije dovoljan argument.

Nama je potreban novi ovršni zakon, model po kojem ljudi neće biti blokirani i model sustava kontrole plaćanja dugovanja po ovrsi. Blokadom zbog jedne ovrhe gura ih se u nove dugove i nove ovrhe. I tom vrzinom kolu opet nikad kraja.

U četvrtak su stigli avioni iz Izraela – F-16 kako bi danas letjeli s našim MiG-ovima na nebu ponad Knina na proslavi ''Oluje''.

Izraelski F-16 (Foto:Igor Soban/PIXSELL)

Kupovina izraelskih aviona s kojom dobivamo i znanje i know how je najbolji potez hrvatske Vlade od početka mandata. Politički i sigurnosni diplomatski. Iako se sve pokušava utopiti u frazama o starim kantama koje ništa ne valjaju. Šatro ništa ne valjaju. Pa se vez nastavi s vrtićima koje smo mogli izgraditi i ostalim floskulama iz znane nam opere, u kojoj se uvijek nađe i pokoji dekor ustaša i utvara, pa sukladno toj slici danima se govori o tome što je Predsjednica rekla u Jasenovcu, ali i ne zbog čega je dolazak izraelskog šefa države važan. A bio je to povijesni posjet. Izraelski avioni danas lete skupa s MiG-ovima. Izraelski i hrvatski vojni piloti u zajedničkom mimoletu, na praznik ''Oluje'', dana hrvatske pobjede. Sapienti sat.

Oprostili smo se od Olivera. U Splitu najprije komemoracija puna emocija. Grad je Olivera otpratio s toliko ljubavi koju mu je davao, a grad mu vraćao. Nevjerojatno dirljivo lijepo. Otišao je tamo među svoje, pod mir borova mjesnog groblja u Veloj Luci na Korčuli. Počinuti na svoje korijene. Odmoriti se blizu mirisa mora. Neka ti je laka tvoja veloluška otočka i hrvatska gruda. Mirno putuj veliki Olivere.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr