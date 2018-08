Drugi dan boravka u Hrvatskoj izraelski i hrvatski piloti poletjeli su zajedno u MIG-u.

Let je trajao 40-ak minuta od Pokupskog, preko Like i Velebita, pa sve do mora.

U zraku su simulirali presretanje i napadačke akcije, a zapovjednik izraelske baze Ramat David, koji je svoj F16 prvi put zamijenio MIG-om, oduševljenje nije krio. U Hrvatsku se, kaže, vraća, ali u drugoj ulozi.



"Imate divnu zemlju, 15 minuta smo bili u niskom letu i gledali pejzaž Hrvatske. Puno je zelenila, drveća i jezera. Prekrasno je, vratit ću se kao turist", rekao je zapovjednik zrakoplovne baze Ramat David