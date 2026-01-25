Teško bolesne ljude varao na nehumane načine, podvaljivao im "otrov škorpiona": Ekipa rubrike Poziv ga poslala na analizu, evo što su otkrili!

Za teško bolesne jedna je bočica predstavljala nadu. Tekućina u njoj bila je bez boje, mirisa, okusa i najvažnije - deklaracije.

Pravomoćno osuđeni serijski prevarant Bruno Ljubić tvrdio je da je unutra škorpionov otrov, koji je žrtvama prodavao za 800 eura. Mamac ljudima bila je i priča kako je i njemu pomagao u liječenju tumora.

Da ih uvuče do kraja u svoju mrežu prevare, Ljubić žrtvama Denisu i Tini proslijeđuje navodne poruke jednog uglednog abdominalnog kirurga, koji "preporučuje lijek".

Škorpionov otrov Ljubić je prodao i Bebi koja je preživjela dva moždana udara.

Ovdje mijenja scenarij. Umjesto uglednog abdomibalnog kirurga, Ljubić spominje preporuku navodnog doktora Rafaela s Kube. Ide i korak dalje. U porukama šalje kako otrov pravilno dozirati.

Iako je ljubić iza rešetaka remetinečkog zatvora zbog kaznenog djela prijevare, ključno je pitanje ima li ovdje elemenata i nadriliječništva te što je zapravo u bočicama bez deklaracije koje je masno naplaćivao teško bolesnima?

Rezultati analize

Ekipa rubrike Poziv na analizu je predala dva uzorka. Jedan u bočici sa žutim, drugi s crnim čepom. Da je uistinu bila riječ o škorpionovom ulju - tada bi uzorak sadržavao sve ove sastojke: histamin, histid, nikotin, tirozin i glutaminsku kiselinu.

U prvom uzorku niti jedan od nabrojanih sastojaka - nije pronađen! Drugi uzorak pokazao je isti rezultat kao prvi - nije pronađen nijedan sastojak koji bi morao biti prisutan u otrovu škorpiona. Laži Brune Ljubića sada su potvrđene i znanstvenim metodama.

O rezultatima analize reporter je Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s farmakologom Robertom Likićem.

"Ovo je bilo očekivano", rekao je Likić komentirajući rezultate analize. "Prodavati otrov škorpiona u bilo kojim količinama je jako komplicirano. Da bi to prodavali, morate imati farmu škorpiona, a za jednu dozu bi trebali između 50 i 80 jedinki, što podrazumijeva i skupljanje, filtraciju i purificiranje otrova. Također, takav preparat nije registriran nit je odobren", rekao je.

Kako kaže, otrov škorpiona treba biti viskozan, a može biti proziran ili mliječan, ali nikako potpuno vodenast.

Mikić je otkrio što se zapravo nalazilo u bočicama koje je Ljubić prodavao pod otrov škorpiona. U oba uzorka pronađeni su srednjolančani trigliceridi, glicerol te Vitamin D3.

Likić je usvrdio da su ti sastojci zapravo masne kiseline srednje dugih lanaca, čije bi porijeklo moglo potjecati iz neke vrste jestivog ulja. Glicerol je standardno otapalo koje se može pronaći u kozmetici, ali i u prehrambenim artiklima. Vitamin D3 može se pronaći u ribljem ulju, a moguće da dolazi i iz dodatka prehrani.

"Da je to pravi otrov škorpiona, pitanje je kakve bi posljedice imao. Obzirom da je ovo inertna supstanca, ljudi su još dobro i prošli, osim što su odgađali liječenje", rekao je.

Ovo nije izolirani slučaj. Kako je napomenuo Mikić, trend je i uzimanje srebra.

"Da, ima različitih preparata i ideja na tržištu. Srebro, isto kao plementi metal, nije za primjenu", poručio je Likić.

Ukoliko pacijenti dobiju slične ponude preparata, potrebno je da se prvo informiraju kod svog liječnika, kliničkih farmakologa ili ljekarnika, zaključio je Likić.

