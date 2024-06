Progovorio otac osumnjičenog za ubojstvo Danke Ilić: "Mislim da je dijete prodano"

Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog Dejana, zatečen je iskazom Srđana Jankovića, koji se dovodi u vezu sa ubojstvom Danke Ilić (2). Janković je u Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru rekao da nikada nije vidio djevojčicu niti ju je ubio. Dejan je, ipak, sve priznao u tužiteljstvu.

Pročitajte i ovo Nesreća Mladi Britanac pao nakon izlaska iz apartmana u Splitu: Liječnici se bore za njegov život

Pročitajte i ovo Izmjene Vlada osniva nove urede

"Danima nisam kod kuće. Upravo sam došao, zbog obveza sam bio odsutan. Jako sam bolestan i vrijeme provodim kod liječnika. Ne znam što je izjavio. Pa što sad, on hoće da sve prebaci da moj sin robija do kraja života. Vidjet ćemo kako će se to odvijati do kraja. Ja ipak mislim da nije sve tako i da je dijete prodano", izjavio je Radoslav Dragijević, koji je zbog suučesništva u zločinu zbog pomaganja u prebacivanju tijela djevojčice s deponija na drugu lokaciju uhićen i nakon pritvora koji je istekao 29. svibnja pušten da se brani sa slobode, piše Telegraf.