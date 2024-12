Na sjednici Vlade premijer Plenković objavio je dobre vijesti za umirovljenike. Njih milijun i dvjesto tisuća dobit će 80 eura božićnice.

"Smatramo da je to u ovom trenutku dobro i da ćemo poslati jednu poruku solidarnosti da država brine o našim sugrađanima treće dobi", smatra Andrej Plenković.



Prvi je ovo put da se božićnica dodjeljuje svim umirovljenicima, a Zavod za mirovinsko osiguranje za tu će mjeru izdvojiti gotovo 100 milijuna eura. Umirovljenici pozdravljaju bilo kakvu pomoć, uz jedno veliko ali.

"Nije to dovoljno, i da daju više nije dovoljno", rekao je Nazif Čustović.

"Vrlo malo!”, rekao je Dubrovčanin Vlaho na pitanje može li išta s tih 80 eura napraviti.

"Bolje išta nego ništa! Za Božić ću odmah tuku kupit'!", veseli se Anđa Mitrović.



"I to je dobro, ali više bi malo trebalo. Možda oko 150 eura, otprilike tako", predložio je Jasmin Žustra.

Iz oporbe ovaj potez Vlade vide kao čisto politikantstvo i dodvoravanje umirovljenicima ususret predsjedničkim izborima.



"35 posto naših umirovljenika živi u siromaštvu. I što radi Plenković i HDZ? Oni povećavaju božićnice umjesto da sustavno povećaju mirovine", upozorila je Urša Raukar Gamulin iz Možemo!



"Odluka premijera Plenkovića je vrlo jasna. On to radi prigodno, predizborno, misli da će namaknuti više glasova za njegovog predsjedničkog kandidata iako vidjeli smo jučer na predaji potpisa, ne zna se je li kandidat on ili Primorac”, rekla je SDP-ova Sanja Radolović.



Koalicijski partner Vlade očekivano brani i opravdava ovu odluku.



"Mi smo o ovome razgovarali i prije raspisivanja predsjedničkih izbora i kad se nije znao datum predsjedničkih izbora", rekao je Veselko Gabričević iz Hrvatske stranke umirovljenika.



A na najavljene božićnice osvrnuo se i aktualni predsjednik Zoran Milanović. Na društvenim mrežama napisao je kako je nužno promijeniti formulu za izračun mirovina kako bi se ispravila nepravda koja se umirovljenicima godinama nanosi.

Osim od Vlade, pojedini umirovljenici će dobiti božićnice i od gradskih uprava i samouprava. Najviše će za umirovljenike pred blagdane izdvojiti Umag i to sto do 600 eura. U Splitu i u Baškoj Vodi iznosi se kreću od 100 do 150, odnosno 170 eura. Iznenađujuće, dubrovački umirovljenici dobit će tek između 39 i 53 eura.



Božićnicu od Vlade dobit će svi umirovljenici, bez iznimki, dok za one od gradova i općina postoje cenzusi. Uplate bi na račune trebale stići uskoro, svakako prije Božića, poručili su iz Vlade.

