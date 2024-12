Prijeti li Hrvatskoj ustavna kriza? "U ovom slučaju predsjednički izbori ne bi se mogli održati"

Dramatično je u Saboru, HDZ i SDP su se složili oko imena ustavnih sudaca, ali nisu i oko rasporeda glasovanja. Ne izglasaju li u petak ustavne suce - zemlja ulazi u ustavnu krizu, a odgođeni bi mogli biti i predsjednički izbori.

Činilo se lako i idilično, oko imena desetero sudaca Ustavnog suda su se dogovorili i digli ruke na odboru. Da zaključe izbor, trebali su to učiniti još jednom sutra, ali…

"Naš zahtjev je da se ne glasa isti dan o Ustavnim sucima i zahtjevu za opoziv", rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

Stigao je odgovor i iz HDZ-a.

"Ne pristajemo na ove ultimatume SDP-a", rekao je saborski zastupnik HDZ-a Ivan Malenica.

Podsjetimo, SDP je nakon afere Beroš tražio izglasavanje nepovjerenja premijeru Plenković. Ne odgode li glasovanje koje su sami tražili, na njemu se ne planiraju pojaviti. Prepucavanje je trajalo cijeli dan.

"Ako je baš sutra Dan D za ustavne suce, ne mora biti dan D za jedan naš prijedlog", rekao je Bauk.

"Imam dojam da pod određenim utjecajem onih koji bi željeli da ne dođe do dogovora i koji vas prozivaju sada vi pokušavate izići iz te situacije a sami sebi komplicirate život", rekao je predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković.

Optužbe su dolazile iz MOST-a. Sve je to politička trgovina, kaže Petrov.

"Znate onu… tko s djecom u krevet liježe... U istome trenutku moraju glasovati skupa sa HDZ-om za ustavne sudce, a odmah nakon toga ili netom prije toga tražiti opoziv tih isti koje skupa biraju ustavne sudce", rekao je predsjednik MOST-a Božo Petrov.

"Može biti sutra i jedno i drugo a može se i razdvojit - ništa substancijalno se neće promijenit, ako sutra glasamo i o opozivu i USUD-u u smislu supstance ništa se neće promijenit", rekla je saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić.

Plenković sve naziva cirkusom.

"Pa šta je to? Pa to kao da imamo posla s neurančunljivim ljudima. Ukoliko sutra zbog političke neodgovornosti, nezrelosti, političke malicioznosti i doslovno prestravljenosti SDP-a Hrvatski sabor, sutra ne glasa o ustavnim sudcima onda za krizu su odgovorni isključivo SDP-ovci", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

S izborom sudaca čekao se zadnji tren, a rok istječe sutra. Sve drugo Hrvatsku vodi u ustavnu krizu, upozorio je i jučer aktualni predsjednik Ustavnog suda.

"Neizborom ključnog ustavnog dijela koji je čuvar ustava, to je ustavni sud, došlo bi do ustavne krize, bila bi ugrožena ustavna demokracija. Kome bi to bilo u interesu? Predsjednički izbori ne bi se mogli održati", rekao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Jer upravo Ustavni sud odlučuje o različitim žalbama u izbornom procesu. Prva takva moguća situacija već je krajem idućeg tjedna, kad DIP i službeno objavi liste kandidata za predsjedničke izbore.

