Nakon što se riječki nadbskup Mate Uzinić u suzama ispričao žrtvama seksualnog zlostavljanja u Crkvi i rekao da je slučajeve prijavio DORH-u, osuđeni svećenik pedofil odlučio je priznati svoje stravične zločine.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić progovorio je o istragama protiv svećenika optuženih za pedofiliju i zlostavljanje. Osim što se kroz suze ispričao žrtvama, rekao je i da su slučajevi prijavljeni DORH-u.

Među ostalim, naveo je i slučaj svećenika M.Šp koji je optužen da je zlostavljao čak 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Nacional je sad objavio intervju s osuđenim pedofilom Milanom Špeharom, bivšem visokom crkvenom velikodostojniku i bivšem rektoru Katoličko bogoslovnog fakulteta u Rijeci koji kaže kako je Uzinić govorio o njemu.

"Na laički stalež sam sveden nakon što sam zamolio Svetog Oca da mi to učini jer se više nisam osjećao dostojnim biti svećenik budući da sam u mladosti, kroz kratko vrijeme, počinio one zločine koji su u posvemašnjoj suprotnosti s tim zvanjem. Nitko za moja zlodjela nije krivac niti sukrivac. Ja sam ih počinio i strašno mi je žao za žrtve mojih zlih čina. Ne preostaje mi drugo nego ih iz dna duše moliti da mi oproste i oni i njihovi najbliži, ako ikako mogu, za sve rane koje sam im zadao te okajavati, činiti pokoru i žaliti što sam to počinio i moliti Boga da, prije svega, izliječi sve one rane koje sam ja nanio, a i Crkvu moliti za oproštenje što sam bio nedostojan nje, njenoga povjerenja u mene i svećeničkog zvanja", napisao je Špehar.

Iz Nacionala sada tvrde da Uzinić ne bi hitno sazvao konferenciju za medije da nije znao kako će Špehar progovoriti o svojim nedjelima čime će se otkriti da je nadbiskup znao što njegovi svećenici čine.

Uzinić se u svom obraćanju u ponedjeljak dodirnuo i jezivih detalja povezanih sa Špeharovim seksualnim zlostavljanjem dječaka.

"Svećenik M.Šp. (1953.) optužen je 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika. U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrana vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi uključujući i predavanje na fakultetu. O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993., i moguće u 1994. Radi se o ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina. Tada se svećenik M.Šp. osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima. Također je tražio od Svetog Oca oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018. godine. Kao nadbiskup koadjutor kada sam preuzeo službu poslao sam upit Apostolskoj nuncijaturi u svezi s ovim slučajem. Odgovoreno mi je da je M.Šp. zatražio i dobio oprost od svećeničkih obveza i celibata te da je nakon toga slučaj arhiviran. Također sam o ovome slučaju obavijestio Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci s napomenama da je kvalifikacija zlodjela koja je priznao optuženi M.Šp. tijekom kanonskog procesa teža od one koju je naveo u svojoj prijavi policiji; da nisu postojale optužbe za razdoblje kasnije od 1994. pa do 2018., te da to u kanonskoj istrazi nije ispitivano, a da se zbog težine zločina ne može unaprijed isključiti mogućnost i kasnijeg počinjenja kažnjivih djela. Otpuštanjem iz kleričkog staleža M.Šp. više nije u jurisdikciji Riječke nadbiskupije. Koliko nam je poznato trenutno živi u Italiji u nekom zatvorenom benediktinskom samostanu u molitvi i pokori. Slučaj je prijavljen Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, ali nemam informacije o postupanju po ovom predmetu. O svemu je obaviješten nadležni Dikasterij", objavila je jučer Riječka nadbiskupija.