Riječki nadbiskup Mate Uzinić progovorio je o istragama protiv svećenika optuženih za pedofiliju i zlostavljanje. O mučnim slučajevima reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić razgovarala je s Erikom Valić, predsjednicom udruge RUKA za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima.

Kroz suze i plač te sa zamolbom za oprost - riječki nadbiskup Mate Uzinić progovorio je o istragama protiv svećenika optuženih za pedofiliju i zlostavljanje. Devet slučajeva je pod istragom. Pet zbog seksualnog zlostavljanja. Jedan je svećenik prijavljen za zlostavljanje 13 dječaka.



Nedjela su počinjena u različitim vremenima. Od kasnih 80-tih godina prošlog stoljeća, do posljednje prijave od prije neki dan. Evo kako su svećenici kažnjeni od strane Crkve i države.

"Što se Crkve tiče, uglavnom je riječ o zabrani dolaska u kontakt s maloljetnim osobama, javnog vršenja svečeničke dužnosti ali i oduzimanju službe.

Iako je sve slučajeve nadbiskup Uzinić prijavio nadležnom državnom odvjetništu, samo za jedan slučaj pokrenuta je istraga županijskog državnog odvjetništva u rijeci. Za to vrijeme, taj svećenik stanuje u ndbiskupiji i obavlja posao pomoćnika u Arhivi", poručila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Hrvatski svećenici pedofili: Bludničili nad dječacima, imali spolne odnose sa djevojčicama, skidali dječju pornografiju ...

Više ovim mučnim slučajevima reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić razgovarala je s Erikom Valić, predsjednicom udruge RUKA za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima. Na pitanje jesu li se javljale žrtve, kaže:

"Javljale su se anonimno žrtve, javile su se s pitanjima što mogu učiniti nakon što je prošlo toliko godina od zlostavljanja. Imali su pitanja o svojim pravima. Udruga im je ponudila savjete. U Hrvatskoj je na snazi zastara, ali institucije bi i to trebale rješavati. Žrtve koje su se javljale, većinom nisu bile iz Riječke nadbiskupije", kaže.

Većina prijava je anonimna, a na pitanje, kako potaknuti ljude da progovore o ovom problemu, odgovara:

"Sve žrtve koje su se javile, žrtve su sve to prijavile svojevremeno, ali Crkva nije reagirala ili je, kao što svi znamo kroz povijest, zataškavala, ali danas vidimo da se i to polako mijenja, da se ide u smjeru osvješćivanja i to je jedan veliki korak", kaže.

Jezivo izvješće o pedofilskim zločinima u Francuskoj: Svećenici i redovnici u zadnjih 70 godina silovali 216.000 maloljetnih osoba

"Djeca kada su pod nekim autoritetom, svećenik je netko kojemu se vjeruje. Prema njemu imaju djeca stav kao prema ocu, dio im je obitelji. Djeca se boje prijaviti, nemaju hrabrosti reagirati, a i kada se reagira, obično im se okreću leđa", kaže Valić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.