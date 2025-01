O saborskom aktualcu: "Iduće pitanje", "HDZ je reagirao kao netko tko je doživio potop"

Saborski zastupnici su se u srijedu vratili na posao nakon jednomjesečne zimske stanke, a petu sjednicu Hrvatskog sabora koja će trajati do početka travnja, započeli su aktualnim prijepodnevom.

U Saboru je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao s gostima iz HDZ-a i SDP-a, ministricom Ninom Obuljen Koržinek i Arsenom Baukom.

Krešić je upitao Bauka može li se pronaći nešto pozitivno u odgovorima vladajućih na današnjem aktualcu na što je on odgovorio: "Za to vam služe politički komentatori. Prema tome - Boris Jokić, Ivana Petrović, Gordan Maras, Darko Milinović, bili ste najgledaniji. Ovakav romantičarski pristup nije dobar, svaki put kada ih pohvalim to mi u sljedećoj raspravi vrate", odgovorio je.

Obuljen Koržinek je na pitanje odgovorila: "Idemo na iduće pitanje".

Potom je rekla kako je aktualac prošao uglavnom smireno. "To je dobro, neka tako uđemo u novu godinu. Nije bilo previše neprimjerenog govora, a bilo je nešto replika uglavnom među saborskim zastupnicima", rekla je, no nadodala da je u stilu SDP-a, bilo "uljuđeno banalno".

Bauk je odgovorio na njen komentar te rekao: "Dosadašnji aktualci su dobili etiketu dosadnih. Ovaj je bio, kako je rekla ministrica - uljuđen, ja bih rekao sportskim riječnikom da je ovo bila prava utakmica. Napravili smo ono što su naši glasači od nas očekivali, a da je HDZ reagirao onako kako reagira netko kada tri dana prije doživi potop".

Obuljen Koržinek smatra da je situacija bila drugačija. "Nismo tu da komentiramo banalne doskočice opozicije nego da odgovorima na pitanja, pošaljemo poruku građanima oko toga što Vlada radi, a bilo je puno važnih tema", rekla je.

Krešić je prokomentirao da se Sabor kao zakonodavna vlast nerijetko bavi potkusurivanjem, na što je Bauk rekao: "Parlamenti u svim demokratskim zemljama su mjesto gdje građani mogu čuti različita stajališta, ali odluke donosi parlamentarna većina. Kada ne bi bilo parlamenta, građani ne bi mogli čuti određena politička stajališta i ne bi mogli izabrati između onoga što stranke govore".

Bauk je ispričao da je ministar obrane Ivan Anušić prethodnika predsjednika stranke nazvao ratkapom. "Kada koristite metafore u govoru, morate znati primiti i neku na svoj račun i na račun svoje stranke. To je sportski. Danas nije bilo pretjerano udaraca ispod pojasa zato što su zastupnici vladajuće većine ocijenili da bi im to bilo kontraproduktivno i da im je bolje stoički izdržati ovu utakmicu".

Obuljen Koržinek je izrazila neslaganje s Baukom te rekla da HDZ uvijek s velikim poštovanjem dolazi u Sabor te su spremni odgovarati na sva pitanja. "Tako je bilo i danas".

Bauk je na pitanje o inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića rekao da ne zna gdje će se održati, a da će o tome izvijestiti ured predsjednika.

Pročitajte i ovo Intenzivna potraga Uzbuna u Zagrebu! Policija traži djevojčicu (3), majka kaže da je s njom ušla u Savu

Pročitajte i ovo odveden na pregled Drama u splitskoj osnovnoj školi: Učeniku pronađen nož u torbi, intervenirala policija