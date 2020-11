Predsjednik i premijer razilaze se u mišljenjima i oko slučaja Fimi Media i odgovornosti HDZ-a. Ta stranka, u slučaju pravomoćnosti presude, državi mora uplatiti 18 milijuna kuna. Ivo Sanader i obitelj 16 milijuna kuna. A država već dulje vrijeme muku muči s naplatom u postupcima protiv Ive Sanadera.

Zbog kazne koju je sud izrekao HDZ-u predsjednik stranke nije zabrinut.

"Vi znate da ta presuda nije pravomoćna, da ćemo mi u zakonskom roku uložiti žalbu, Dakle naša je teza da odgovornost stranke tu ne postoji jer da je sve to što je otprilike obuhvaćeno u tom kontekstu odgovornost pojedinaca, a ne stranke, prema tome, ta prijetnja nije trenutna", rekao je premijer Andrej Plenković.

A da je trenutna, HDZ na računu ima novca za platiti. U 2020. su ušli s 20 milijuna kuna u plusu, prema financijskom izvješću. Iz te stranke, koju se dijelom financira i iz proračuna, poručuju da su, otkad je Plenković predsjednik, pred revizijom čisti.

Da sve nije čisto u HDZ-u, prstom upire Zoran Milanović. Sad proziva Branka Bačića.

"Utvrđeno je da je glavni tajnik stranke Branko Bačić tada 2010. uzeo ogroman iznos koji mu je ravnatelj carine, dakle, ne direktor Lunaparka nego ravnatelj carine, član njegove stranke donio u vreći to stavio u kasu i to je tamo stajalo 10 mjeseci. Ljudi mogu biti sretni što nisu optuženi", rekao je Milanović.

Spominje i odgovornost HDZ-a.

"To neka Plenković objasni i neka objasni jel Bačić nitko i ništa. Dakle Bačić je i dalje osoba od njegovog najbližeg povjerenja. Predsjednik Kluba je privrženik, gojenac, ok!", dodao je predsjednik.

Plenković demantira i kaže da Bačić nije bio glavni tajnik u vrijeme Ive Sanadera niti s aferom ima ikakve veze.

"To što se njega spominje da je on određeni novac koji je ostao u stranci od bivšeg rizničara iz Sanaderovog vremena, g. Barišića, tada prema njegovim riječima, u dogovoru s tadašnjom predsjednicom stranke, gospođom Kosor predao DORH-u što je to, kakav je to problem, je li to neko kazneno djelo možda?“, pita se Andrej Plenković.

Današnje vodstvo nema veze s aferom, ponavlja, a sudski postupci su trajali dugo. Protiv Ive Sanadera cijelo desetljeće. Zatvorsku kaznu za slučaj Planinska služi, pitanje je što je s vraćanjem novca državi. Prisilno su mu trebali oduzeti 17 i pol milijuna kuna. Što su poduzeli, iz Državnog odvjetništva nema informacija, tek poručuju, odgovorit će nam u ponedjeljak. Problem je što je imovina Sanadera i obitelji otprije blokirana zbog Fimi Medie, gdje je sad presuđeno da mora vratiti 16 milijuna kuna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr