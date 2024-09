Od Zagreba do Pule za dva i pol sata: Dovršeni su radovi na važnom tunelu istarskog ipsilona

5630 metara duga nova cijev tunela Učka je gotova. Za njezino otvaranje u petak sve je spremno. Prije točno godinu dana Istra i Kvarner su spojeni.

Slijedilo je opremanje cijevi. I sada napokon može u promet. Građanima kojima je život s obje strane Učke, ona je spas.



"Puno nam znači druga cijev tunela za brži protok vozila, ljetne gužve će se smanjit, puno brže ćemo doći do Rijeke nego Pule to za hitne službe i svih puno znači", sretan je Vlado iz Buzeta.

"Buzet je jak po industriji pa da se iskoristi, dosta je stagnirao zadnjih par godina što se tiče svega toga pa možda će se sad nešto popravit!", nada se Marin.



Do kraja rujna voziti će se po obje cijevi. A onda se stari tunel zatvara i ide u rekonstrukciju. Radovi bi trebali trajati do svibnja iduće godine. Gradit će se tri nova poprečna tunela. Tako će se podići sigurnost putovanja. Do sada je tunel bio među najnesigurnijima. Svojedobno ga je Njemački ADAC proglasio za drugi najgori u Europi.

Istarski Y jedna je od najvažnijih prometnica hrvatskog gospodarstva i turizma. Ljeti njime na dan prođe oko 20 tisuća vozila.



"Rasteretit će kompletan promet prema Učki i sve, stara cesta je puna turista, odlično!", smatra Valter.



"Bilo je čekanja jer je bilo zatvroren tunel jedno vrijeme dok bi nešto radili pod 10, 15, 20 minuta, puno je sputavalo. Sada ako će bit pun profil u oba dva otvoren bit će genijalno!", veseli se i Ognjen.

Prometni preporod ovog dijela lijepe naše zaokružit će cesta od tunela Učka do Matulja. Deset kilometara duga dionica zahtjevne autoceste gradi se bez prestanka, cijelo ljeto unatoč visokim temperaturama i izrazito gustom prometu. Obrisi nove autoceste iz dana u dan sve su vidljiviji.



Gradi se i na mostu Mirna te vijaduktu Limska draga. Svi radovi trebali bi biti gotovi za tri godine. Tada će se od Zagreba do Pule punim profilom autoceste stizati za 2 i pol sata.

Pročitajte i ovo novi namet Poznati obrisi poreza na nekretnine, mnogi su ogorčeni: "Uopće mi nije jasno, što ćemo raditi ako ovo nećemo?"

Pročitajte i ovo Nezavisna Tomaševiću poručila "nabijem vas" pa najavila kandidaturu: Tko je žena koja će ići u utrku za gradonačelnicu Zagreba?

Pročitajte i ovo najavili prosvjed Umirovljenici nezadovoljni Vladinim jednokratnim dodatkom: "Oni koji su najviše radili i uplaćivali neće dobiti ništa"

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.