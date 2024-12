Umjereno uživanje u alkoholu ovih blagdana: Važno je znati kada stati

Blagdansko vrijeme donosi obilje druženja s obitelji i prijateljima, a s njime i očuvanje brojnih tradicija. Okupljajući se s najbližima, vraćamo se običajima koji blagdane čine jednim od najupečatljivijih razdoblja u godini. Blagdanski duh, ispunjen toplinom i zajedništvom, lako se širi na sve prisutne. Nije nikakva novost da proslave često uključuju i konzumaciju alkoholnih pića, koja dodatno upotpunjuju veselje i atmosferu tih posebnih trenutaka.

Kulture diljem svijeta i tijekom stoljeća uživale su u toj tradiciji. Može biti zabavno popiti piće na blagdanskoj zabavi vaše tvrtke, a zdravica na božićnoj večeri vaše obitelji možda je već dobro poznat običaj. Ipak, kako bi blagdansko vrijeme prošlo mirno i ugodno, važno je obratiti pažnju na količinu alkohola koju konzumiramo.

Prema Nacionalnom institutu za zlouporabu alkohola i alkoholizam (NIAAA), konzumacija alkohola doseže vrhunac tijekom blagdana poput Božića i Nove godine. Smanjenom konzumacijom alkohola umanjit ćete dugoročne rizike od ozbiljnih bolesti kao što su povećan rizik od bolesti jetre, visokog krvnog tlaka, moždanog udara, određenih vrsta raka i srčanih bolesti.

Fokus neka bude na druženju (Foto: Getty Images)



Ključno je ne samo znati svoje granice već i biti svjestan da užurbani tempo tijekom praznika može smanjiti oprez i dovesti do nesigurnih situacija. Ovo doba godine vrijeme je radosti i topline, a HUP Koordinacija proizvođača trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića u ovo blagdansko vrijeme želi ukazati na važnost umjerene konzumacije alkohola. Ako planirate uživati u alkoholu, dobro će vam doći nekoliko savjeta kako da ga odgovorno konzumirate.

Vrlo je važno da ne popustite pritisku okoline niti da ona utječe na vaše odluke oko količine alkohola koju želite popiti. Prekomjerno pijenje je obrazac koji može uzrokovati značajne zdravstvene i sigurnosne rizike. Za muškarce to znači konzumaciju pet ili više pića unutar dva sata. Za žene to su četiri ili više pića unutar dva sata.

Važno je znati kada stati

Možete početi s najboljim namjerama, ali prije nego što to shvatite, već ste popili koju čašicu više. Nije uvijek lako odrediti što znači piti prekomjerno jer tolerancija na alkohol varira od osobe do osobe. Sami ste najbolje svjesni svojih ograničenja, stoga je najbolje samom sebi postaviti granice. Ako vam tri piva stvaraju probleme, zadovoljite se s jednim ili dva. Ako nakon pet čaša viskija gubite kontrolu, stanite već kod treće. Pijte umjereno i uživat ćete više, a i drugima će biti ugodnije u vašem društvu.

Bilo bi korisno da unaprijed isplanirate i postavite granice: prije nego što odete na blagdansko događanje, odredite svoje granice u vezi s konzumacijom alkohola i razmislite o strategijama kako reći "ne". Ako znate da će biti poslužen alkohol, ali ne želite biti nespremni kada vas pitaju: "Jeste li sigurni da ne želite još jedno piće?", postoje dodatni koraci koje možete poduzeti. Pratite koliko pijete i budite svjesni trenutka kada je najbolje stati i odbiti alkohol. Također, možete izabrati manju bocu ili čašu kako biste smanjili količinu konzumiranog alkohola.

Jeste li netko tko ima tendenciju ispijati gutljaj za gutljajem svega što vam je u ruci? Ako imate alkoholno piće u ruci, to može brzo izazvati probleme. Pa zašto ne prijeđete na vodu između pića? Konzumiranje vode i bezalkoholnih napitaka između alkoholnih može usporiti tempo konzumacije alkohola. Zato je vrlo važno da naizmjenično pijete alkohol i vodu. Time ćete održati razinu hidracije i usporiti brzinu konzumacije alkohola. Prije spavanja također popijte čašu vode. Voda će vas držati hidriranima, a i osjećat ćete se bolje sljedećeg jutra.

Budimo odgovorni (Foto: Getty Images)



Tijekom praznika prekomjerno pijenje može biti ozbiljan problem jer ljudi popiju previše alkohola u kratkom vremenu. Ne bojte se zatražiti podršku. Recite prijateljima i članovima obitelji kako pokušavate smanjiti konzumaciju alkohola – mogli bi vam pružiti veću podršku nego što mislite. Imajte na umu da neki ljudi ne vole kad se propituju njihove navike konzumiranja alkohola – stoga budite spremni prihvatiti i tuđu odluku o smanjenoj konzumaciji.

Korisno je da izbjegavate nadolijevanje pića kako biste mogli pratiti koliko ste popili. Zadržite kontrolu ispijanjem manje rundi ili propuštanjem rundi. Izbjegavajte kupovati runde ili si kupite bezalkoholno piće kada je vaša runda. Ako odlazite, ostavite piće nedovršeno.

Možda smatrate kako su blagdani pravo vrijeme kada si možete dati oduška u konzumaciji alkohola misleći da će vas to opustiti. Upravo zbog toga HUP Koordinacija proizvođača trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića u ovo vrijeme potiče na razmišljanje o odgovornoj konzumaciji alkohola. Zapravo, zbog alkohola možete postati još tjeskobniji ili depresivniji. Pokušajte da vam alkohol ne bude ključna stavka kod planiranja odlaska na zabavu ili okupljanje, već isprobajte alternativne načine za uklanjanje stresa, npr. odlazak u teretanu s prijateljima ili uživanje u toploj kupki kod kuće uz opuštajuću glazbu.

Ako želite odgovorno konzumirati alkohol, jedite dobro. Konzumacija alkohola prije nego što ste jeli može brže izazvati osjećaj opijenosti. Prehrana unaprijed pomaže usporiti apsorpciju alkohola, što može odgoditi učinke intoksikacije. Birajte jela od namirnica s visokim udjelom ugljikohidrata i proteina, poput kruha, tjestenine, mesa i sira.

I za kraj – izaberite kvalitetu, a ne količinu. Odlučite se za vrhunska pića umjesto da pijete veće količine pića niže kvalitete. Kvalitetna pića obično nude bogatije okuse, što potiče sporiju i svjesniju konzumaciju. Ako pijete umjereno, uživat ćete u radosti blagdanskih okupljanja. Ako pijete nepažljivo, možete si zagorčati život i stvoriti probleme – od društvenih pa sve do zdravstvenih. Zato, radije se uvijek držite umjerenosti.

