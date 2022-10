Pojavila se snimka iz noćnog kluba, nastala krajem rujna, kada je varaždinski župan Anđelko Stričak dobio čašom u glavu. Sada se tvrdi da Stričak možda ipak nije tako nevin.

Nakon što se pojavila snimka sukoba varaždinskog župana Anđelka Stričaka i nepoznate osobe u jednom varaždinskom klubu, sumnja se da je možda ipak Stričak prvi započeo fizički sukob, piše Telegram koji je i objavio snimku.

Prije objavljivanja snimke, znalo se da je Stričak sudjelovao u incidentu i da je dobio čašom u glavu. Strišak je govorio da je samo stajao i u glavu te da ge je netko iz čista mira udario.

No na snimci se vidi, piše Telegram, kako župan mladića drži za vrat, a zatim ga odguruje. Nekoliko puta je krenuo prema njemu, a gosti ga smiruju.

U sukob se uključuje drugi mladić. I njega je župan držao za vrat. Ovaj ga je na kraju udario čašom.

Premijer Andrej Plenković u petak je komentirao tu snimku i rekao kako on ne vidi da je "on nekoga tamo udario. 'Odgurnuo' nije isto kao 'udario'", kazao je premijer i rekao kako on ne zna je li ga "udario ili ga je odgurnuo. Vi ste mladi pa vidite bolje od mene. Ono što ja vidim je da je njemu netko bacio čašu u glavu i ne vidim da je tamo započeo nekakvu veliku kavansku tuču", rekao je.

Plenković je kazao kako će ostalo ispitati policija i dodao da "nije dobro da se to dogodilo i ja sam mu rekao otvoreno da to nije situacija u kojoj se čovjek na takvoj dužnosti treba naći". Na pitanje hoće li Stričak biti sankcioniran u stranci, Plenković je kazao kako ne vidi još "da smo u toj situaciji" i ponovio da policija mora točno utvrditi što se dogodilo.

Anđelko Stričak je nakon izlaska snimke poslao tek kratko očitovanje:

"O okolnostima napada na mene, koji se dogodio 24. rujna 2022., dao sam izjavu na konferenciji za novinare u ponedjeljak. Objavljena snimka potvrđuje da sam sve vrijeme bio za svojim stolom i nikoga nisam napao niti udario. Nažalost, te večeri sam se zatekao na krivom mjestu u krivo vrijeme", izjavio je varaždinski župan.

Snimku sukoba Anđelka Stričaka u varaždinskom klubu u tri sata ujutro, objavio je Telegram.