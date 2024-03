Susjedov pas zaklao joj ljubimca, a njoj izgrizao ruku: "Rekli su da će ga vratiti vlasnicima, ne želimo živjeti u strahu"

Članovi obitelji Leko i Kurbegović još se oporavljaju od šoka nakon što je protekle nedjelje susjedov njemački ovčar napao njihova ljubimca, malenog shih tzua. Nanio mu je toliko teške ozljede da za psića nije bilo nade – uginuo je nakon što su mu pokušali pružiti pomoć na Veterinarskom fakultetu.

Psić je bio najveća radost njihove sedmogodišnje unuke i kćeri. Ona je posebno potresena, a zbog svega je nekoliko dana umjesto na nastavu odlazila na razgovore kod psihologa.

"Dijete je tek u srijedu krenulo na nastavu. Svi smo psihički potreseni jer se sve odvilo pred našim očima", govori Esmeralda Kurbegović, čiju je pokćerku razjareni njemački ovčar ozlijedio dok je pokušavala spasiti psića i zaštititi djevojčicu.

Neograđeno dvorište

Vlasnici ovčara stariji su ljudi, bolesni i slabije pokretni.

"Oni kao takvi nisu u stanju brinuti se za tolikog psa, to je velika životinja. Njega treba šetati, ali oni to ne mogu. Osim toga, njihovo dvorište nije ograđeno i on slobodno šeće iz dvorišta do obližnje šume, livade, bez kontrole", govori Esmeralda Kurbegović, stanovnica Brenovečke ceste u zagrebačkoj Dubravi.

Pročitajte i ovo unosan posao ZOO na aerodromu: U prtljazi nosili crvene pande, majmune, zmije, ptice...

Pročitajte i ovo užas u Italiji Trkača do smrti izgrizli rotvajleri: Pronašli ga u parku, imao je duboke rane na licu i rukama

Pas koji je napao je odveden u Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu, gdje ostaje u izolaciji sljedećih desetak dana. Što će biti s njime nakon isteka tog roka, zasad nije poznato.

Kako doznajemo, postoji mogućnost da ga se vlasnicima oduzme, ali hoće li to biti odmah ili nakon što se eventualno dogodi novi napad, još se ne zna jer se čeka nalaz Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata. Na upit DNEVNIK.hr-a odgovaraju kako se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje predmetni pas smatra opasnim psom te će veterinarska inspekcija Državnog inspektorata postupiti sukladno Pravilniku s opasnim psima.

"Pas je privremeno oduzet vlasniku te je smješten u za to odobreno sklonište do donošenja konačne odluke veterinarskog inspektora, koja će biti u skladu s Pravilnikom o opasnim psima Ministarstva poljoprivrede", poručuju iz DIRH-a.

Potresena obitelj potvrdila je kako je inspekcija obavila izvid.

"Inspektorica je bila ovdje i rekla nam da će pas sigurno biti vraćen vlasnicima, na što smo mi protrnuli, a unuka se prestravila", kaže gđa Kurbegović.

Napadnuta žena je na bolovanju

Ozlijeđena vlasnica uginulog shih tzua, 26-godišnja Helena Leko, zbog zadobivenih ozljeda i šoka trenutačno je na bolovanju.

"Na bolovanju sam i ostat ću još nekoliko dana jer moram na previjanja rana, ugrizao me za lijevu ruku. Dobila sam cjepivo protiv tetanusa", ispričala je za DNEVNIK.hr.

Pročitajte i ovo Životinju preuzela veterinarska služba Unukov staford izgrizao baku do smrti: ''Susjed je čuo lavež psa''

O užasu koji je proživjela te nedjelje govori s knedlom u grlu.

"Pas je ušetao u dvorište u kojem se igrala moja sedmogodišnja kći sa svojim psićem, Flekicom. Krenuo je na njega i kad ga je zgrabio, pola ga je nestalo. On se, takav malen kakav je bio, postavio na njega kako bi zaštitio moju djevojčicu", govori nam kroz suze.

Ne želi, kaže, ni pomisliti što bi bilo da je ovčar uspio dohvatiti dijete. Dok je ovčar u zubima držao sirotog psića, ona se umiješala i pokušala ga odvojiti, ali je dohvatio i nju.

Pročitajte i ovo izbori 2024. Znate li da ovi izbori možda neće biti u nedjelju?

"Niti moj polubrat koji je uskočio nije mu mogao rastvoriti čeljust, bilo je strašno", ispričala je.

Kaže kako taj pas stalno slobodno šeta pa je već ranije upozoravala vlasnike. Prisjeća se kako je prošle jeseni umalo došlo do napada na njezina psića dok ga je šetala s kćeri.

"Bio se zaletio na nas, a ja sam uspjela zgrabiti svoga psa i dignuti ga visoko u zrak da ga spasim, da ga ne dohvati. Čim se malo smirio, kći i ja smo pobjegle, ona je plakala od straha", kaže Helena Leko te dodaje da i susjedi koji imaju pse izbjegavaju šetnje s njima u strahu da ne naiđe Medo.

Pas će natrag vlasnicima?

Ističe kako je bila službenica Državnog inspektorata i rekla joj isto što i njezinoj pomajci – da će pas vjerojatno biti vraćen vlasnicima.

Pročitajte i ovo Završen očevid Nesreća na A6: Sudarila se dva teretna vozila, jedno u potpunosti izgorjelo

"Zar nema veze što se vlasnici za tog psa ne mogu brinuti, što on slobodno šeće jer nemaju ogradu? To su stari ljudi i ne mogu ga kontrolirati. Na moju šokiranu reakciju rekla je da zna za slučaj kad je pas koji je djetetu skoro odgrizao ruku pa je vraćen vlasnicima. Mi se sad bojimo što će biti, ja u jednom trenutku moram na posao. Čak je susjeda, vlasnica psa koji nas je napao, zvala moju pomajku i molila da 'upakiramo' priču za policiju, da ne dobiju veliku kaznu. Rekla je da će Medu držati u garaži kako ga moja kći ne bi vidjela", dodaje Helena Leko.

Obitelj ističe kako nisu za to da se psa uspava, već da ga se socijalizira i omogući adekvatan prostor za život.

"Taj je pas našeg doslovno zaklao pred našim očima. Zamislite da je uspio doći do djeteta, neću ni pomišljati na to", govori Helena Leko.