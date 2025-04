zastupnici se vraćaju u saborske klupe

očekuje se aktualno prijepodne

lokalni izbori sve su bliže

Do lokalnih izbora ostalo je još manje od mjesec dana. Slijedeći tjedan Sabor će zasjedati od ponedjeljka do srijede, od 28. do 30. travnja. Nakon toga plenarne sjednice neće biti dva tjedna upravo zbog izbora.

Nakon smrti pape Franje u fokusu će i dalje još duže vrijeme biti zbivanja u Vatikanu. Posljednji ispraćaj pape bit će održan u subotu, a danas će njegovo tijelo biti premješteno u baziliku svetog Petra.

