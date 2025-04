Milanović iz Livna: "Taj dogovor najbolje da sklopite sami, što je moguće manje uz sudjelovanje stranaca"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu u Livnu na obilježavanju 33. obljetnice obrane Livna te je tom prigodom uručio odlikovanje Livanjskoj brigadi Petar Krešimir IV. U svom govoru predsjednik Milanović istaknuo je povijesni značaj obrane Livna u kontekstu Domovinskog rata i obrane Republike Hrvatske.



"Pobjeda 23. travnja 1992. godine je bila neopisivo važna za Hrvatsku i za daljnje djelovanje i kontrolu ovog dijela Dalmacije od strane Hrvatske vojske i hrvatskih snaga. Obraniti Livno je bilo, naravno, najvažnije za same Livnjake, ali i za Hrvatsku. Obrana Livna i odbacivanje neprijatelja je bilo neopisivo važno za Hrvatsku. I ako ćemo malo slobodnije tumačiti, a dat ću si tu slobodu, onda mogu reći da je Oluja započela možda još u proljeće 1992. godine ovdje, obranom Livna i stvaranjem pretpostavki za velike pobjede oslobodilačke Hrvatske vojske 1995. godine. Jer, da Livno tada nije bilo obranjeno, teško bi ga se, jako teško, osvajalo 1994. godine. Velike su to bile odluke i veliki dan za Hrvatsku", kazao je predsjednik Milanović.



Naglasio je i važnost zajedništva hrvatskih branitelja iz različitih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine: "To je bio zajednički napor Hrvata iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine koja je vaša domovina".



Predsjednik Milanović osvrnuo se također i na aktualne političke izazove u Bosni i Hercegovini te istaknuo kako se budućnost zemlje mora temeljiti na dogovoru triju naroda koji u njoj žive – bez uplitanja međunarodnih aktera.



"Taj dogovor najbolje je da sklopite sami. Hrvati, Srbi i Bošnjaci, što je moguće manje uz sudjelovanje stranaca", poručio je Zoran Milanović, naglašavajući kako rješenja za Bosnu i Hercegovinu moraju doći iznutra.



"Dogovora u BiH neće biti bez vas. Sve drugo je, što vrijeme više protječe, samo smetnja. I ako od povijesti nismo naučili da to jest tako, onda smo malo učili", rekao je predsjednik Milanović pozvavši na međusobno razumijevanje, odgovornost i razuman dijalog među narodima BiH.



Predsjednik Milanović zaključio je kako odlikovanje Livanjskoj brigadi simbolizira dug časti Republike Hrvatske prema onima koji su obranili ne samo Livno, nego i stvorili temelj za pobjede koje su uslijedile.

Tim povodom, predsjednik Milanović odlikovao je brigadu Petar Krešimir IV. Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.



Riječ je o brigadi osnovanoj 23. rujna 1991. na sastanku Kriznog stožera u selu Dobrom kada su sve vojne formacije, vodovi, seoske straže i rezervni sastav policije objedinile u brigadu. Livanjska brigada koja je bila prva ustrojena postrojba hrvatskog naroda u BiH i po ljudstvu najveća postrojba HVO-a. Ime je dobila 22.4.1992. i upravo je ova brigada ostvarila prve pobjede HVO-a protiv JNA i Ratka Mladića. Kroz brigadu je prošlo 7150 osoba i to isključivo žitelja livanjskog kraja, 114 ih je poginulo, a njih 420 je ranjeno.



Osim predsjednika Republike, okupljenima su se obratili i predsjednik Povjerenstva za pitanja branitelja Martin Brdar, gradonačelnik Grada Livna Darko Čondrić te predsjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.



Nakon svečane ceremonije dodjele odlikovanja, predsjednik Milanović položio je vijenac i odao počast kod Spomenika poginulim za slobodnu hrvatskog naroda.



Uz predsjednika Milanovića, u izaslanstvu su bili poseban savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković te generali Ljubi Ćesić, Rahim Ademi i Zdravko Andabak.