ZOO na aerodromu: U prtljazi nosili crvene pande, majmune, zmije, ptice...

Tajlandski carinici uhitili su šest indijskih državljana zbog pokušaja krijumčarenja divljih životinja, uključujući crvenu pandu i tamarin majmuna.

Policajci su pronašli 87 životinja, uključujući varane, ptice i zmije, zapakirane u predanoj prtljazi u zračnoj luci Suvarnabhumi u Bangkoku. Pokušavali su odletjeti u Mumbai.

Tajland je jedno od najvećih svjetskih središta ilegalnog krijumčarenja divljih životinja. Krijumčari koriste Tajland za tranzit životinja za prodaju u Kini i Vijetnamu, a posljednjih godina bilježi se porast krijumčarenja u Indiju.

"Ustanovili smo da među životinjama ima 29 crnih guštera, 21 zmija, 15 ptica, uključujući papige – ukupno 87 životinja. Životinje su bile skrivene u prtljazi", stoji u priopćenju carinskog odjela u srijedu.

Tamarin majmun Foto: AFP

Objavljene fotografije prikazuju crvenu pandu – ugroženu vrstu koja je otprilike veličine domaće mačke, s tijelom poput medvjeda – kako viri iz pletene košare, piše The Guardian.

U plastičnu kutiju stavljen je tamarin majmun, koji je prema crvenoj listi ICUN-a kritično ugrožena vrsta. Sulaweški medvjed, koji je klasificiran kao ranjiv, nalazio se u košari koja je bila zalijepljena trakom. Zmije i gušteri bili su spakirani u platnene vreće i plastične posude za hranu.

If you're having a bad day, here's a Red Panda in the snow pic.twitter.com/ZqjQZ8JAjJ

Red panda using its own tail as a pillow..😍 pic.twitter.com/OJ67inTuzM

Thai customs officials of Bangkok’s Suvarnabhumi airport have arrested six Indian nationals for attempting to smuggle 87 wild animals, including a red panda and cotton-top tamarin monkey, out of the country.



📷AFP pic.twitter.com/3vqHtXm8L3