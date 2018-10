Na površinu izlaze detalji potrage za slovenskim surferom koji je gotovo 25 sati proveo u moru.

Nakon što je nestao u moru ispred Umaga, pronađen je u Trstu, kamo je doplivao do plaže i ušao u obližnji kafić te zatražio pomoć.



Tijekom noći i dana preplivao je gotovo četrdeset kilometara. Hitna medicinska pomoć prevezla ga je u bolnicu Cattinara, gdje mu je pružena liječnička pomoć zbog hipotermije, a u večernjim je satima pušten na kućnu njegu.



"Definitivno je u najmanju ruku veliki podvig ljudi koji su izveli ovakvo spašavanje, pogotovo Slovenca koji je uspio preživjeti 25 sati, što je mnogo više od nekog normalnog predviđanja. Pogotovo u ovakvim vremenskim uvjetima i u temperaturi mora 17, možda 18 stupnjeva", kazao je Toni Poljak, instruktor u HGSS-u.

"Uspio je reći svoje ime i telefonski broj supruge"

Podsjetimo, talijanski mediji javili su kako je surfer, nakon 25 sati provedenih u hladnom moru, na obalu izašao sam oko 18 sati. Nakon što je isplivao na plaži Costa dei Barbari, kod mjesta Sistina, udaljenom 19 kilometara od Trsta, otišao je u obližnji kafić, iz kojeg su kontaktirane hitne službe.

Jedna od kajterica na plaži, koja ga je ugledala među prvima, opisala je svoje iskustvo: "Otišla sam na piće u obližnji kafić i pronašla bosonogog muškarca u četrdesetim godinama u opremi za surfanje. Kratko smo razgovarali, vidjela sam da je zbunjen, no kazao je kako je krenu od na surfanje u Umagu te da je doplivao čak do ovdje. Nemam pojma kako je uspio izboriti se s olujnim vjetrom i visokim valovima, pozvali smo hitnu pomoć, a onda sam doznala da tog muškarca traže od ponedjeljka. Imao je nekoliko ogrebotina na licu. Pokrili smo ga, utoplili jer se tresao, a on je uspio reći svoje ime i telefonski broj kako bi mu pozvali suprugu. Ja sam ostala bez riječi na ogromnu snagu ovog čovjeka".

Vjetar im pokidao jedra

47-godišnji profesor tjelesnog odgoja Goran Jablanov iz Ljubljane u ponedjeljak je nestao tijekom poslijepodnevnih sati s prijateljem iz Hrvatske. Krenuli su na surfanje kod svjetionika u Savudriji. Ubrzo nakon što su krenuli na surfanje, zbog jakog su juga obojica nestala u moru. Snažan vjetar dvojici surfera pokidao je jedra.

Hrvat je pronađen u ponedjeljak navečer, a za Slovencem se tragalo koliko je to olujno jugo dozvoljavalo. U potrazi za njima sudjelovali su spasilački timovi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. U potragu su osim ljudi i plovila bili uključeni helikopteri i avioni.

Umaški sportski radnik i trener iz windsurfa te jedrenja na moru Oliver Biljman kazao je: "U svijetu windsurfa pravilo je da se treba držati daske i ne puštati ju ni u kojem slučaju jer ako te netko treba naći, puno će te lakše naći s daskom jer daska se vidi iz aviona, s broda, odasvud. Osim toga, daska pruža dobru sigurnost – plutanje na površini, puno se teže čovjek zagrcne, lakše se diše, može se opustiti... Mi smo se odmah organizirali, kao civili. Obavljali smo pregled duž cijele obale do Savudrije, a istovremeno su se aktivirali i vatrogasci, Lučka uprava i policija".

"Čim nismo našli nikakve ostatke ili njega na obali, a u potrazi je bilo više od 50 ljudi i našli bi ga da je bio negdje, zbog smjera vjetra pretpostavio sam da je on još uvijek negdje na moru. Budući da se radi o jakom čovjeku, za mene je bilo isključeno da mu se bilo što nemilo dogodilo. Smjer kretanja pretpostavili smo prema smjeru kretanja vjetra. Obavijestili smo i slovensku stranu, njihovu Središnjicu za traganje i spašavanje te smo zatražili da aktiviraju i talijansku stranu. Tijekom dana vjetar je okrenuo na jug, jugozapad i s te putanje praktički smo pretpostavili da se približava talijanskoj obali", dodaje Biljman.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr