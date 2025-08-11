Ako ste sad krenuli prema moru, na ovo morate pripaziti

Pojačan je promet prema moru, a zbog požara je prekinut promet Jadranskom magistralom (DC8) između Splita i Omiša kraj mjesta Krilo Jesenica, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet u smjeru mora, zastoji su na ulasku na autocestu pred naplatama Lučko, a u smjeru Zagreba na naplati Demerje i Lučko nema dužih čekanja.

Na A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin prema naplati Lučko kolona je oko 3 kilometra, a na A4 Goričan-Zagreb je zastoj i kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Pas, je na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac (na 169. kilometru) te između čvorova Šibenik i Skradin i vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h te HAK moli vozače za oprez.