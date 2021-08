Nakon što je prije samo pet dana Peđa Grbin izbacio iz stranke Gordana Marasa, jedan od njegovih najbližih suradnika Siniša Hajdaš Dončić za Dnevnik Nove TV otkriva da ako se Maras želi vratiti u SDP, to će vjerojatno i moći učiniti! Bude li to ipak nakon izbora novog šefa zagrebačkog ogranka, to dodatno potpiruje optužbe da se Marasa htjelo eliminirati iz utrke.

Gordan Maras ne miri se s činjenicom da više nije član SDP-a. Žalit će se statutarnoj komisiji. Tvrdi da jedan čovjek ne može donositi takve odluke te poručuje da je riječ o pogreški

"SDP kao demokratična stranka ne bi smjela dopustiti da se to na volji jednog ili dvoje ljudi tako napravi. Stranka nije vlasništvo jedne osobe. Pozivam i predsjednika stranke da shvati da je pogriješio, nije problem pogriješiti, ali je problem kad na kraju ne vidiš da to šteti SDP-u.

Gordan Maras - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Protuponuda stiže iz vrha stranke od Siniše Hajdaša Dončića koji tvrdi da se Marasa nije htjelo eliminirati iz utrke za šefa zagrebačkog SDP-a.

"Ako gospodin Maras, nakon završetka reevidencije i statutarnih odluka izrazi želju da se vrati u SDP ja ne vjerujem da će ga budući predsjednik SDP-a u njegovoj mjesnoj organizaciji odbiti“, kazao je.

Siniša Hajdaš Dončić (Foto: DNEVNIK.hr)

No da je stvar o predizbornim igricama uvjerena je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Oštra je bila na Fejsbuku.

"Osobi koja je donijela odluku da se iz SDP-a izbaci posljednji legitimni predsjednik zagrebačke organizacije Gordan Maras nije mjesto u SDP-u! To se odnosi i na sve one koji su rekli da će sabotirati rad u SDP-u ako se Marasa ne izbaci“, napisala je.

Nisu dobrodošli ni na sjednicu Kluba zastupnika

Odluke se donose u uskom krugu ljudi tvrdi Predrag Matić. Traži hitnu sjednicu Predsjedništva!

"Nisam član takozvanog užeg kabineta i želim to čuti izravno na sjednici predsjedništva i onda ću zauzeti stav, ali sam sigurno za to da se ljude ne izbacuje ako imaju drugačije mišljenje, a ovo ako to propagiraju ideolozi stranački da je bilo kaznenih djela želim se s time upoznati“, kazao je novinarki Nove TV Ivani Brkić Tomljenović.

Predrag Fred Matić (Foto: DNEVNIK.hr)

Izbačeni su i bliski Bernardićevi suradnici Rajko Ostojić, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić i Nikša Vukas. Njih četvero su i saborski zastupnici izabrani s liste SDP-a. Klub u saboru, doznajemo, nemaju namjeru napustiti. Ali vrh stranke to neće mirno gledati.

"Ne mogu doći na sjednicu Kluba jer nisu članovi. To je vrlo jednostavno. To je ono kao da ja vas pozovem negdje, a vi dođete sa svoje četiri prijateljice, to je neprimjereno definitivno“, poručio im je Hajdaš Dončić.

SDP čeka vruća politička jesen. No, ni sada mira nema. Od Peđe Grbina traže se pojašnjenja posljednjeg blitzkriega, dok stranka tone u sve lošiji rejting.

