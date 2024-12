Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić komentirao je izjave predsjednika Milanovića i mimohod Oružanih snaga koji se planira iduće godine za 30. obljetnicu Oluje.

Podsjetimo, Milanović je izjavio da je "novopečeni član HDZ-a Anušić, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. Iako sam, kao vrhovni zapovjednik, trebao to organizirati zajedno s njim, on je išao sam u najave. Ali ne mislim mu to zabraniti. Oni su svi bili protiv toga, sad su za. Zato izađite na izbore, to nisu ljudi od riječi i časti", zaključio je Zoran Milanović.

U četvrtak mu je stigao Anušićev odgovor.

"Da sam ja bio protiv mimohoda? To je bespotrebno odgovarati. Niti sam bio u Vladi u tada. Bio sam u svom Antunovcu. Da sam ja bio protiv bilo čega? Ta njegova izjava je prigodna izjava u kampanji.

Predsjednik Milanović nestane pa se probudi, dođe, onda ga opet nema pet-šest dana. To je u svrhu izbora. Potpuno je promašio cilj, smjer", kaže ministar obrane.

"Predsjednik zloupotrebljava svoju poziciju, sjetite se njegove zabrane za Kundida. Potrebni su neki pomaci u zakonu da se ovakve stvari ne događaju", rekao je Anušić i najavio, kako kaže, regulaciju Zakona o obrani.

"On je svojim potezima narušio ugled RH. Nije ovo najava smanjenja ničijih ovlasti, već treba regulirati Zakone o obrani tako da nitko ne može povlačiti poteze koje je povlačio Milanović. Kada je zakon rađen, nikome nije palo na pamet da će se zloupotrebljavati. Zakon je spreman, čekamo da prođu izbori", rekao je ministar .

Najavio je veliki mimohod za Oluju, ali mjesto i vrijeme još nisu poznati.

