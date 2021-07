Neslužbeno se doznaje da je iz SDP-a isključeno nekoliko članova.

Iz SDP-a su isključeni Zvane Brumnić, Nikša Vukas, Rajko Ostojić i Gordan Maras, neslužbeno doznaje N1. Među isključenima je još i Tihomir Barišić, kum Davora Bernardića, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, u lipnju ove godine raspuštene su SDP-ove organizacije u Zagrebu i Slavonskom Brodu te vodstva SDP-a Međimurske županije zbog loših izbornih rezultata i pogoršanih unutarstranačkih odnosa.

"Ako želimo mijenjati Hrvatsku, a želimo; ako želimo mijenjati Zagreb, a želimo - onda moramo prvo promijeniti sebe", istaknuo je tada predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

"U Gradu Zagrebu SDP ima izuzetno puno članova i članica. Ova odluka se ne odnosi na njih nego na probleme s kojima se organizacija nosi dugi niz godina. Ona se odnosi na one koji su SDP smatrali servisom za zapošljavanjem. SDP to nije i neće biti, SDP je stranka koja postoji zato da bismo imali bolje gradove, bolje općine, u konačnici bolju Republiku Hrvatsku. Raspuštanjem organizacije nitko ne prestaje biti član SDP-a nego će se to dogoditi u roku od 45 dana nakon reevidencije članstva. Protekom roka od 45 dana, nakon razgovora, neki će prestati biti članovi SDP-a", kazao je tada Grbin.

Iz SDP-a zasad nema službene potvrde ove informacije.