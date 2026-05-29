"Putujući cirkus" protiv "Plenkovićeve plave tablete": Pljušte teške optužbe u Saboru zbog novih Vladinih mjera

Niz je oporbenih klubova u petak u slobodnim govorima kritiziralo Vladu zbog najnovijeg paketa antiinflacijskih mjera smatrajući ih dodatnim udarom na građane, dok je HDZ uzvratio da oporba, predvođena SDP-om, putuje 'kao cirkus' po Hrvatskoj ne nudeći ništa konkretno.

HDZ-ov zastupnik Marko Pavić istaknuo je da Vlada novim paketom mjera nastavlja štiti standard građana i stabilnost gospodarstva.

Naglasio je da Hrvatska gospodarski raste tri puta brže od inflacije i da se mjerama želi pravovremeno odgovoriti na okolnosti rata na Bliskom istoku i povećanja cijena energenata, spriječiti daljnje prelijevanje energetskog šoka i pregrijanost ekonomije.

Pavić je napomenuo i da 60 posto paušalnih obrta neće osjetiti nikakvo povećanje, 80 posto lokalnih jedinica neće imati povećanja paušala za kratkoročni turistički najam, oni koji su dizali marže više od 15 posto, platit će 50 posto poreza, a na snazi ostaju subvencije za plin i struju.

"Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cirkus koji smo vidjeli zadnjih dana apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama u kojima ne nude ništa konkretno. Umjesto da se bavi vlastitim aferama u Zagrebu s Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide."

SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac rekla je da "građani vide stvarnost" u kojoj žive i da je "neukusno govoriti građanima da ne vjeruju vlastitom novčaniku".

Istaknula je i da je Plenkovićeva Vlada 10 godina prepuštala državu stihiji tržišta.

"Kad cijene hrane eksplodiraju, onda su krivi trgovci. Kad mladi ne mogu do stana, pa krivi su građani jer žele kupiti stan. Kad inflacija pojede plaće i mirovine, kriv je vanjski šok. A za što je onda odgovorna točno Vlada Republike Hrvatske? Za konferencije, za medije, za PR kampanje, za samohvalu. A rezultati te politike Vlade su jasni kao bijeli dan", poručila je Glasovac.

Miloš (Možemo): Nema tog PR-a koji mjere štednje može upakirati kao antiinflacijske

Jelena Miloš (Možemo) rekla je da "nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere" te ustvrdila da je dio vladinih protuinflacijskih mjera zamrzavanje socijalnih naknada.

"Kada Vlada kaže da će zadržati postojeću razinu svih socijalnih naknada, prevedeno s PR jezika, to znači da će se de facto smanjiti jer socijalne naknade gube vrijednost, dok inflacija u Hrvatskoj divlja. Ljudi za isti iznos mogu dobiti manje, mogu kupiti manje. To nije zamrzavanje, to je pad. To nije antiinflacijska mjera. To je stezanje remena i to je punjenje proračuna na račun naših građana", poručila je Miloš

Marin Miletić iz Mosta rekao je da država koja nameće toliko poreza i koja udara na obrtnike koji pune proračun dugoročno može postati samo siromašnija. S druge strane, rekao je, Vlada pogoduje velikim korporacijama, bankama, hotelima i telekomima.

"Andrej Plenković nudi narodu plavu tabletu. Plava tableta, ona iz Matrixa, to je tableta kad ju prihvatite popiti, vi prihvaćate iluziju koja je laž, koja nije stvarnost, ali ona je ugodna i vama je u njoj dobro. To je Andrej Plenković. To su njegove politike,” istaknuo je Miletić.