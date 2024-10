Sukob oko potpore Ukrajini poljuljao potporu koalicijskih partnera? "Teško je vidjeti tko je u pravu"

Zbog hrvatskih časnika - i to njih dvojice - nabacivanje političkim blatom u saboru.



"Najbitnije je da je Zoran Milanović, a to nitko od nas nije znao, dao tajne podatke u ruke određenih ili svih članova SDP-a i vjerujemo po viđenjima koje su dali Arsen Bauk i Ranko Ostojić da su oni te podatke vidjeli i na račun toga gradili jednu lažnu priču", rekao je u saboru HDZ-ov zastupnik Ante Deur.

"To držim dijelom političkog folklora izborne kampanje. Nama nisu bili dostupni ti podaci, ono što nam je bilo dostupno, a što je bilo i svim građanima dostupno, su izjave predsjednika Republike", uzvratio je SDP-ov Arsen Bauk.



Deklasifikaciju dokumenata od NATO saveza tražio je Plenković i u utorak, nakon tjedana rasprave gdje se i kako odvija misija potpore Ukrajini, prelomio:



"Kad je Hrvatska poslala 11 paketa pomoći pa nismo ih poslali poštom tamo, nisu bili teleportirani, nego ih je netko odnio. Tko? Saveznici. Odakle su saveznici? Iz NATO-a. Pa tako će i ova aktivnost imati nekoliko časnika za vezu koji će sigurno biti u Ukrajini! Sto posto će bit u Ukrajini!", rekao je premijer Plenković u utorak.



Plenković uvjerava kako neće biti riječ o hrvatskim vojnicima i da oni u Ukrajinu neće. Oporba - ne vjeruje.



"Jučer se utvrdilo da predsjednik Vlade laže i kada me pitate pa oće li ovo bit - da, s obzirom kako sve miriše i kako radi i koji su njegovi postupci, koji su načini djelovanja - da. Mic po mic. Završit će u Ukrajini i to je razlog zašto MOST neće bit za ovu odluku", rekao je Božo Petrov.

"Ako još nemamo punu sliku, zašto se žurimo? Zašto baš Plenković mora biti među prvih 10 zemalja koje su donijele odluku? Rok je do kraja godine. Zbog kampanje vjerojatno. Jel...", pretpostavlja Sandra Benčić.

"Do Ukrajine mu je stalo ko do lanjskog snijega kojeg uopće nije bilo! On to koristi za predizbornu kampanju svog lošeg kandidata", smatra Anka Mrak Taritaš.



Više nije siguran ni HDZ-ov koalicijski partner.

"Teško je sada reći na ovoj relaciji prepucavanja predsjednika i premijera, mi iz DP-a nismo tražili skidanje klasifikacije s tih dokumenata, niti smo mi njih imali pa je vrlo teško ući u taj sukob i vidjeti tko je to u pravu", glasio je odgovor Ivice Kukavica na pitanje smatra li da je premijer Plenković lagao.



Ipak, oni će za misiju glasovati. Oporba ima vremena odlučiti do petka. Milanović se o svemu u srijedu nije oglašavao - osim kratkim videom na društvenim mrežama. Ismijao je svog protukandidata jer je samo sat vremena prije izjave Plenkovića ponovio - da nitko neće u Ukrajinu.

Oglasio se i NATO

Pomoćnik glavnog tajnika NATO-a Javier Colomina objasnio je kakvo je stajalište NATO-a o sudjeovanju vojnika u misijama potpore na ukrajinskom teritoriju.

"Za nas postoji jasna crvena linija, a to je da NATO neće biti dio sukoba. I zato se naša prisutnost, naša pomoć, naša suradnja s Ukrajinom uvijek odvija izvan teritorija Ukrajine.

Naravno, tamo imamo neku vrstu ambasade. To je predstavništvo NATO-a u Ukrajini, ali radi kao ambasada. Koordinira rad s njihovim vlastima.

Ali sva naša vojna pomoć, sva naša pomoć u obuci se uvijek obavlja izvan teritorija Ukrajine. To je jasna crvena linija za nas", objasnio je za N1 Javier Colomina.



