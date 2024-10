Milanović: "Plenković je lagao, a sada i manipulira informacijama. Želi uvući Hrvatsku u rat"

Ured predsjednika Zorana Milanovića poslao je priopćenje vezano za izjavu premijera Andreja Plenkovića u kojoj govori da se traži sudjelovanje hrvatskih vojnika u NATO misiji čiji će pripadnici, kako je sam potvrdio, "sigurno biti u Ukrajini“.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

"Andrej Plenković potvrdio je danas da će pripadnici NATO misije NSATU sigurno biti i na teritoriju Ukrajine. Citiram ga: "Ako je NATO-ova aktivnost potporna aktivnost - čega? Naoružanja i osposobljavanja. Koga? Ukrajine i ukrajinske vojske. Pa tako će i ovdje i ova NSATU aktivnost imati nekoliko časnika za vezu koji će sigurno biti u Ukrajini, sto posto će biti u Ukrajini".

"Sigurno će biti u Ukrajini", da ponovim riječi tog nečasnog čovjeka koji je do jučer lagao hrvatskim ljudima da će pripadnici misije NSATU biti isključivo na teritoriju članica NATO-a, nikako u Ukrajini.

To je ona misija NATO-a za koju, kao Vrhovni zapovjednik OSRH, nisam dao svoju prethodnu suglasnost, misija u koju Andrej Plenković želi poslati i pripadnike OSRH. Nisam dao svoju prethodnu suglasnost za sudjelovanje Hrvatske u misiji NSATU zato što neću dopustiti da hrvatski vojnici sudjeluju u misiji čiji će pripadnici, potvrdio Plenković, "sigurno biti u Ukrajini". A to je Plenković sve do sada želio zatajiti Hrvatskoj.

Podsjetit ću i na zadaće misije NSATU, koje nisu – kako to Plenković želi prikazati – dostava pošte. Glavne zadaće NATO vojnika u misiji bit će razvoj snaga, koordinacija opremanja, koordinacija obuke i logistika opremanja ukrajinske vojske. Ako Plenkoviću nije jasno, to su sve aktivnosti vojne podrške zemlji u ratu.

Uz to što je lagao, Plenković sada i manipulira informacijama iz klasificiranog dokumenta: vara hrvatske ljude kada govori da će u Ukrajinu ići "nekoliko časnika za vezu". Svi, a ja sam jedan od njih, koji su imali uvid u taj dokument - koji je, i to treba znati, sastavio MORH - znaju da nije riječ o "nekoliko časnika za vezu" niti o dostavljačima pošte, kako to cinično kaže Plenković. Sada je valjda jasno zašto je pod svaku cijenu želio spriječiti da saborski zastupnici na Odboru za obranu dobiju uvid u taj dokument: zato da bi mogao i dalje manipulirati činjenicama i zavaravati hrvatske ljude.

Spreman je u toj manipulaciji ići tako daleko da uvjerava ljude kako je odlazak pripadnika NATO misije u zaraćenu zemlju nešto "notorno", za njega očito i uobičajeno. A ovo je prvi put od početka ruske agresije na Ukrajinu da pripadnici NATO-a organizirano i koordinirano odlaze na teritorij države u ratu koja k tome nije članica Saveza. To je presedan. A notorno je ovo što radi Plenković – što želi uvući Hrvatsku u rat.

Kako bi zatajio istinu, Plenković je najprije poslao svog ministra obrane da laže u Hrvatskom saboru pa je Anušić – koji je također imao istu informaciju - gledao saborske zastupnike u oči i obmanjivao ih. Ni to mu nije bilo dovoljno pa je priveo načelnika Glavnog stožera OSRH u svoj ured i natjerao ga da potpiše neistinitu izjavu kao dokaz svojih laži. Osramotio je načelnika GS OSRH koji je jučer, očito pod njegovim pritiskom, potpisao tvrdnju: "Teritorijalno, provedba OPLAN-a je isključivo na teritoriju zemalja članica NATO-a". A već danas ga je Plenković demantirao tvrdeći kako će NATO časnici "sigurno biti u Ukrajini".

Upregnuo je Plenković sve raspoložive poslušnike u Hrvatskom saboru da brane njegove neobranjive obmane. A sada ih je - sklonjen u šipražje, s izdvojenog zapovjednog mjesta daleko od Hrvatskog sabora - kukavički izdao i ostavio da objašnjavaju što zapravo znači njegovo priznanje da će pripadnici NSATO-a "sigurno biti u Ukrajini".

Uskratio sam svoju prethodnu suglasnost za sudjelovanje Hrvatske u misiji NSATU vodeći se isključivo hrvatskim interesima i brigom za hrvatske vojnike. Kao Vrhovni zapovjednik OSRH imao sam informacije koje su me učvrstile u tom stavu, ali nisam dovodio u pitanje pravo drugih članica NATO-a da svojevoljno pristupe NSATO-u. Na taj način, odgovorno sam pozicionirao Hrvatsku kao pouzdanu članicu, ali prije svega kao jednakopravnu članicu Saveza koja vodi računa i o svom interesu. Za razliku od Plenkovića koji je, po tko zna koji puta, Hrvatsku gurao u korist tuđih interesa kao državu poslušnicu.

I da ponovim kako bi svima bilo jasno: dao sam prethodnu suglasnost za 12 misija NATO-a, EU-a i UN-a koje su mirovne misije, a za 13., NSATU, nisam jer Hrvatska bezuvjetno zadržava pravo na svoj stav o sudjelovanju u misijama pomoći državama u ratu koje nisu članice Saveza."

