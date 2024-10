Prava drama odvija se zbog slanja dvojice hrvatskih časnika u NATO misiju potpore Ukrajini: Ali nitko ne govori o ovome

Daleko od ukrajinske bojišnice - i dalje nema mira u vrhu hrvatske politike. Zbog Ukrajine. Pa je HDZ ponovno tražio da šef vojske dođe u Sabor i objasni idu li dvojica hrvatskih časnika u novu NATO misiju

u rat ili ne - što mu je predsjednik zabranio.

"Želje Andreja Plenkovića su njegove želje", rekao je Arsen Bauk, predsjednik Odbora za obranu (SDP), dodajući: "Bit će pozvan načelnik GS, hoće li on na tu sjednicu doći, ne ovisi ni o meni ni gospodinu Plenkoviću!"



Ali ovisit će predsjedniku - čiju zapovijed mora izvršiti. A Zoran Milanović prkosi odluci Vlade da ih pošalje u bazu iz koje će koordinirati pomoć Ukrajini.

"Teritorij NATO - a nije Ukrajina. Teritorij NATO-a je Njemačka i grad Wiesbaden u kojem bi trebali biti!" rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH (HDZ).



Milanoviću unatoč, Plenković ponovno kritizira iz Brisela.

"Gdje su u biti ti Hrvati, gdje oni stoje danas? To je ono što ostaje, to je ono što se kolege ovdje pitaju. Pa ja apeliram lijepo na opoziciju da malo mućne svojom glavom, a ne da mućka njihovom glavom Milanović", rekao je Plenković.



"Vidim da se neki kriju iza struke. Da čuju što kaže struka - to je najveća zabluda", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik (MOST), dodajući: "U ovu misiju ne trebamo ulazit jer će to ići u smjeru dodatne eskalacije sukoba!"

I prije ruske agresije, hrvatski vojnici bili su dio NATO štita uz istočne europske granice. U vatrenom okruženju i s ozbiljnim zadaćama. Sada je plan poslati ih više od 5 stotina u nekoliko europskih borbenih skupina.

Plan za 2025. i 2026. je poslati u Poljsku do 170 vojnika s oklopnim borbenim vozilima. U Litvu do 120 pripadnika s haubicom.

U Mađarskoj bi bilo njih 220, dok bi 10 vojnika bilo razmješteno u Bugarskoj. NATO već jača prve borbene linije, ali nitko se oko toga ne zabrinjava i ne diže frku.



"Vojnike u misiji koja se tiče sukoba u Ukrajini - nemamo", rekao je Arsen Bauk, predsjednik Odbora za obranu (SDP).



- A koji je u Wiesbadenu? Ne, ne, to je misija za Ukrajinu... Ali... ja ću predložiti predsjednici odbora za turizam da ona sazove sjednicu koja se tiče ove misije, jer očito oni tamo idu u turističke svrhe!"



I u uredu predsjednika podsjećaju da saveznici imaju zajedničku ulogu - u slučaju napada dužni su štititi jedni druge.

"Ali Ukrajina, ponavljam, nije u NATO - u. Ako uđe i ako se mi s tim složimo, to je drugo.I mi nemamo obavezu sudjelovati u ratnom sukobu", rekao je Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika RH.

No, i prije nego se zaratilo, Milanović je govorio ovako:

"Mi s tim nećemo imati ništa! To garantiram. Ne samo da se neće slat, nego ako dođe do eskalacije, povuć' će se do zadnjeg hrvatskog vojnika!" rekao je Zoran Milanović (25.1.2022.)



Nisu to učinili. Tamo gdje su stalo - nastavit će se nakon vikenda. Zakazana je sjednica Odbora za obranu od koje HDZ puno očekuje jer traži potporu za vojne misije i dovoljan broj ruku u Saboru.

A vodeći ljudi u državi daleko su od političkog primirja.

