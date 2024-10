Oporba o misiji: "Plenkoviću nije trebalo vjerovati, časnici idu u Ukrajinu"

Oporbeni zastupnici u srijedu su optužili premijera Andreja Plenkovića da je mjesec dana lagao i obmanjivao javnost, referirajući se na njegovo jučerašnje iznošenje informacije da će se dio NSATU aktivnosti odvijati logističkim dijelom i na teritoriju Ukrajine.

"Kao što smo cijelo vrijeme govorili da predsjedniku Vlade ne treba vjerovati, na kraju se i pokazalo da predsjednik Vlade laže. Časnici idu u Ukrajinu", poručio je predsjednik Mosta Božo Petrov govoreći o novim informacijama koje je jučer iznio premijer nakon što je, kako tvrde iz Vlade, dobio dozvolu za deklasifikaciju NATO dokumenta koji se tiče NSATU aktivnosti.

Plenković je otkrio da će časnici za vezu koji sudjeluju u ovoj aktivnosti biti i na teritoriju Ukrajine, ali opetovao da hrvatskih do pet časnika neće nigdje iz njemačkog Wiesbadena, što je oporba dočekala ocjenom da je upravo to govorio predsjednik Republike Zoran Milanović, a HDZ obmanjivao javnost.

Most: Ključno je da je Plenković lagao mjesec dana

Mostovi zastupnici ne vjeruju da i naši časnici neće ići na teritorij Ukrajine.

"To kaže isti čovjek koji je govorio da nitko od časnika neće ići u Ukrajinu. Lagao je. Mic po mic će i naši završiti u Ukrajini i to je razlog zašto Most neće biti za ovo", kazao je Petrov.

Mnoge države pomažu Ukrajini i trebaju, ali jedino Plenković šeta kao paun i govori da je dao više od 200 milijuna eura oružja, dodao je njegov stranački kolega Marin Miletić, koji drži da time Plenković stavlja metu na Hrvatsku.

U cijeloj ovoj priči Mostovcima je nebitno da li je SDP, posredstvom predsjednika Milanovića, imao klasificirane podatke, a za što ih optužuje HDZ.

"Meni je nebitno što se u konačnici dogodilo, postoji jasna procedura, ako se ona prekršila treba se utvrditi, ali za mene je sada potpuno nebitno da ja idem istraživati je li netko imao ili nije imao podatke. Ključno je da se utvrdilo da je predsjednik Vlade pokušao obmanuti javnost. Lagao je mjesec dana, a vi se bavite pričom je li prekršen pravilnik o klasifikaciji. Nitko nije postavio pitanje je li normalno da predsjednik Vlade laže, valjda je to postalo normalno u ovih osam godina", poručio je Petrov.

Božo Petrov - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

SDP: Nismo imali klasificirane podatke

SDP-ov Arsen Bauk odbacuje optužbe da su imali klasificirane podatke, a vidi ih kao "dijelom političkog folklora izborne kampanje."

Postupke HDZ-a, dodao je, treba iščitavati u kontekstu predizborne kampanje i skupljanja političkih bodova.

"Nama nisu bili dostupni ti podaci, bilo nam je dostupno ono što i svim građanima, a to su izjave predsjednika Republike. Što se tiče deklasificiranih podataka, oni pokazuju da je predsjednik Republike od početka govorio ono što upravo pokazuju ti deklasificirani podaci, a da su iz Ministarstva obrane govorili nešto drugo", rekao je.

Upitan o stavu SDP-ovog europarlamentarca Tonina Picule, koji kaže, za razliku od SDP-ovih saborskih zastupnika, da nema ništa protiv NSATU aktivnosti i sudjelovanja Hrvatske u njoj, Bauk kaže da svatko u stranci ima svoje mišljenje te da njegova izjava dokazuje da je stranka demokratska.

Ostalih 12 misija i aktivnosti će SDP u petak na glasovanju podržati jer se, pojasnio je Bauk, radi o onima koje se događaju u dijelovima svijeta gdje je ratni sukob zamrznut, završen ili nije počeo. Što se tiče NSATU aktivnosti, SDP će, dodao je, još imati sastanak Kluba na kojem će odlučiti koji će poslovnički mehanizam iskoristiti da pokaže neslaganje.

Mrak-Taritaš: Stalo mu do Ukrajine kao do lanjskog snijega

Anka Mrak-Taritaš (GLAS) ocjenjuje da je Plenkoviću do "Ukrajine stalo kao do lanjskog snijega kojeg nije ni bilo."

"Kad je Plenković poslao odluku u Sabor, znao je da će teško dobiti dvotrećinsku podršku i namjerno je to učinio. Mogli su tražiti deklasifikaciju odmah kad su odluku i slali u proceduru. Ali on Ukrajinu koristi za predsjedničku kampanju svog lošeg kandidata. Ovo je samo igrokaz u režiji Plenkovića za neka druga potkusuravanja, a ne rješavanje problema Ukrajine", istaknula je.

Da Plenkoviću nije stalo do Ukrajine nego samo da ovu situaciju iskoristi u predizborne svrhe prije predsjedničkih izbora, smatra i Sandra Benčić (Možemo!).

"Sve je zajedno to jedna bizarna situacija u kojoj je ministar obrane danima ponavljao da se aktivnost odvija isključivo na teritoriju članica NATO saveza. To je govorio i jučer u Saboru, da bi onda njegov šef rekao nešto sasvim drugo. To pokazuje kakva je HDZ stranka i kakav im je šef, koji doslovno svoje ministre tretira kao svoje pijune, što je krajnje nekorektno", poručila je zastupnica.

Benčić: Zašto Plenković žuri?

Danima nisu htjeli reći narav misije i to je, naglasila je, nedopustivo.

Ne vjeruje u verziju priče ministra Anušića da je premijer Plenković tražio od NATO-a deklasifikaciju dokumenta prekjučer, dan uoči rasprave u Saboru, i da je odobrenje dobio baš jučer, za vrijeme rasprave.

"Mene to zbilja čudi. Kada smo mi tražili to na odborima, odbili su nas. I želimo odgovore tko je klasificirao dokument, tko ga je deklasificirao i da li je cijeli dokument deklasificiran ili su opet dijelovi ostali tajni. Prekjučer je to bilo nebitno, a jučer toliko bitno da je deklasificirane podatke javnosti morao predstaviti sam premijer", poručila je.

Govoreći o optužbama da je SDP imao klasificirane podatke, a što su HDZ, kao i predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić (nezavisna) zaključili po pitanjima koja su jučer postavljali ministru, Benčić kaže da su to realna pitanja koja su si postavljali svi po saborskim hodnicima.

"Pitanje o naravi misije, ide li se zaista samo u države članice NATO-a ili i u Ukrajinu, prvi je postavio predsjednik Republike i normalno je da to ponavlja i stranka koja ga podržava. No, tu optužbu je prvu iznijela Selak Raspudić i apeliram na kandidate i zastupnike da se važna sigurnosna pitanja ne koriste za stjecanje kratkoročne koristi", kazala je.

Zastupnica Možemo! pita Plenković čemu žurba ako je rok za donošenje ove odluke do kraja godine.

"Ako još nemamo punu sliku, zašto Plenković žuri? Zbog kampanje. Za razliku od EUMAM misije, kad je isto bila potrebna dvotrećinska podrška, ovog puta nas nitko ništa nije pitao i meni se sve čini da je ovo predstava za javnost kako bi Plenković ušićario političke bodove, a ne pomogao Ukrajini", poručila je.

