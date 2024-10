UŽIVO Žustra rasprava u Saboru: "Jako me zanima hoće li moje dijete završiti u Ukrajini?"

Nakon što je saborski Odbor za obranu podržao upućivanje hrvatskih vojnika u NATO-ovu misiju NSATU sa sedam glasova za, jednim protiv i dva suzdržana, konačnu odluku donijet će Sabor na glasanju u petak, za što je potrebna dvotrećinska većina, tj. 101 zastupnički glas.



U Saboru se u utorak raspravlja o Vladinu prijedlogu slanja hrvatskih Oružanih snaga, konkretno do pet časnika u njemački Wiesbaden, u NATO-ovu misiju sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini (NSATU) za koju predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije dao prethodnu suglasnost.

"Hrvatski vojnik neće prijeći prag nijedne granice NATO zemalja"

Nakon slobodnih govora i stanki potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić počeo je objašnjavati 13 odluka o slanju vojnika u misije, a jedna od njih je i NATO misija potpore Ukrajini. "Trenutno HV sudjeluje u sedam operacija, jednoj misiji i četiri NATO aktivnosti, sveukupno 253 pripadnika Hrvatske vojske", rekao je Anušić.

Kad je riječ o NSATU, Vlada predlaže sudjelovanje dva pripadnika u misiji koja je osnovana na NATO samitu u Washingtonu, rekao je i poručio: "NATO nije i neće postati strana u sukobu u Ukrajini, ali preuzima aktivniju ulogu kako bi pomoć Ukrajini bila bolje usklađena s potrebama Ukrajine." "Na samitu je sudjelovao Milanović koji se tada mogao usprotiviti misiji, ali nije", ustvrdio je Anušić.

"Hrvatska pomaže Ukrajinu i nastavit će to u budućnosti. Sudjelovanje pripadnika HV-a bio bi dodatan oblik angažmana kao odgovorne članice saveza. Sudjelovanjem do pet pripadnika, naši pripadnici ne mogu biti raspoređeni van članica NATO-a niti biti angažirani u Ukrajini", rekao je Anušić.

Govorio je i o drugim misijama te je rekao da je hrvatski pripadnik koji je sudjelovao u misiji UNIFIL u Libanonu u utorak stigao u Hrvatsku, te se ondje zbog trenutne opasne situacije više ne nalaze pripadnici HV-a.

"Jedna od najčešće iskrivljavanih izjava predsjednika je da je rekao da će pet hrvatskih vojnika biti u Ukrajini, ali je rekao da će vojnici drugih zemalja NATO-a biti i u Ukrajini. Možete li potvrditi da nijedan vojnik ni iz jedne zemlje neće biti u Ukrajini?", pitala je Anušića SDP-ova Mirela Ahmetović.

"Predsjednik je rekao, kad mu je savjetnik ostao zatečen, decidirano je rekao da će završiti u Ukrajini, a ja vam govorim da hrvatski vojnik neće prijeći granicu niti jedne granice zemalja NATO-a. U ovom trenutku ne možete ih izmjestiti niti u Austriju niti u Švicarsku, koje nisu članice NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. To je i zaključak NATO-a koji ne odobrava prelazak svojim snagama u Ukrajinu. To je nemoguće", odvratio je Anušić.

"Pitanje je kuda Hrvatska ide nakon ovih odluka. Ja ću vas podsjetiti, ova strana Sabora je i 90-ih napuštala sjednicu kada se razgovaralo treba li Hrvatska biti samostalna, neovisna država. Ponovno sad imamo situaciju u kojoj trebamo nastaviti ono za što smo se 90-ih odlučili na referendumu. Danas je ponovno situacija kad ista ta politička opcija pokušava otuđiti Hrvatsku od svojih zapadnih saveznika i vraćati je u neku neovisnu situaciju koja može biti pogubna", kazao je Anušić i zaradio glasan pljesak stranačkih kolega.



"Jako me zanima hoće li moje dijete završiti u Ukrajini", pitao je SDP-ov Tomislav Golubić, a Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista je pitao Anušića kakav će stav imati Hrvatska ako se promijeni vlast u SAD-u. "Pustite vi američek izbore, pustite bi neka Trump to vodi", odvratio je Anušić.

"Stvoren je nered u upravljanju Oružanim snagama"

Rasprave o Vladinom prijedlogu traju već tjednima i upitno je mogu li vladajući osigurati potrebnu većinu, a na sukob predsjednika i premijera Andreja Plenkovića podsjetio je i HSLS-ov Darko Klasić u slobodnom govoru uoči rasprave. Kolegama je skrenuo pažnju na to kako izgledaju ovlasti pojedinih aktera kada je riječ o vojsci u nekim drugim državama poput Slovenije i Njemačke."Sve dosadašnje vlade i predsjednici uspjeli su se dogovoriti. Stvorio se nered u upravljanju Oružanim snagama", kazao je Klasić.

"Građani žele predsjednika koji neće doopustiti da cijela RH postane HDZ-ov taoc"

SDP-ova Mirela Ahmetović prozvala je HDZ i Plenkovića za korištenje SOA-e: "Svim silama bi na Pantovčak htjeli instalirati svog nestranačkog kandidata Primorca. U svom apsurdnom narativu idu tako daleko da im je za svo zlo u Hrvatskoj kriv SDP. HDZ-ovi jurišnici predvođeni generalom Plenkovićem u pričanju bajki u koje vjeruje još samo Primorac pribjegavaju vurgalnom vrijeđanju SDP-a.",

No, SDP-u to ne smeta s obzirom na to da vrijeđanje dolazi iz stranke poput HDZ-a, kazala je i dodala: "Ne bojimo se kad nam Plenković crta metu na politički integritet jer se nismo bojali ni kad su to radili njegovi ozbiljniji prethodnici, gdje da nam strah u kosti utjerue wannabe apsolutist. Ostat će upamćeno da je to jedina stranka koja je opljačakala vlastite građane i napravila ih budalama."

"Ako bi birači nekim čudom izabrali Primorca, predsjednik ne bi bio on nego Plenković. Građani ipak nisu toliko potkapacitirani, žele predsjednika koji neće dopustiti da cijela Republika Hrvatska postane HDZ-ov taoc", rekla je Ahmetović.

"Ako ima sreće, ostane im nešto sitno"

Međimurski član Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa upozorio je na poskupljenje staračkih domova i pitao kako to podmiriti s prosječnom mirovinom: "Ako ima sreće, ostane im nešto sitno."

HDZ-ov Ljubomir Kolarek je govorio o prošli tjedan predstavljenom Nacionalnom stambenom planu RH do 2030, koji bi Hrvatska napokon trebala dobiti nakon više od 30 godina te je istaknuo da je riječ o širem problemu, koji muči i Europsku uniju koja će dobiti povjerenika za stanovanje.

"Otkad nam državu vode diplomati, hrvatska vanjska politika izgleda kao nešto što je izašlo iz kuhinje Montyja Pythona"

"Otkad nam državu vode diplomati, hrvatska vanjska politika izgleda kao nešto što je izašlo iz kuhinje Montyja Pythona, serija skečeva od kojih je jedan luđi od drugog. Nitko ne pokušava biti komičan pa je naša vanjska politika tragedija", poručila je GLAS-ova Anka Mrak Tarita i dodala: "Dječaci se čvrgaju i baš se dobro zabavljaju. Dva brda se prepiru oko NATO misije, a ne mogu se dogovoriti ni oko veleposlanika."

"Pa ovo Mao Ce Tung nije radio"

"Hrvatske institucije su urušene i urušavaju se. Odakle pravo ključnim ljudima tražiti da SOA kaže je li netko ruski igrač kao što je tražio Ostojić ili premijer, da kaže SOA javnosti jesu li oni veleizdajnici? Tko im je to dao za pravo? Najprije su kadrovirali SOA-u, stavili svoje ljude, ali su je obezvrijedili."

"Pa ovo Mao Ce Tung nije radio što rade dva prijatelja koja su nastala na Zrinjevcu, koja su nastala u inkubatoru Mate Granića, i Zoran Milanović i Andrej Plenković", rekao je Mostov Miro Bulj. "Briselci misle samo na sebe, kao Lolek i Bolek. Ja neću glasati za ovu misiju, Hrvatska mora voditi mirotvornu politiku, mi smo premali da bism o vodili", rekao je Bulj.

"Nama u Domovinskom ratu je uveden embargo. Ovo što se sada radi oko Ukrajine, Hrvatska vojska se ne treba uplitati. Hrvatski vojnik na hrvatsku granicu", dodao je i prozvao Plenkovića veleizdajnikom zbog uvođenja eura.



Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio je da je u politici veleizdajnik najgora optužba i da se ne koriste takve teške riječi: "Koristite izraz veleizdajnik bez argumanata. To nije korektno i te riječi ne koristite. Veleizdajnik je u politici najgora optužba i taj ide na tešku robiju. Ljudi moji, ne koristimo takav izričaj." "Moglo bi se vama reći da ste veleizdajnik jer ste protiv eura i da se zalažete za jugoslavenski dinar", dodao je.

Bulj je ustrajao na tome da je riječ o njegovoj političkoj ocjeni_"Kao što je Plenkovićeva ocjena da smo mi ruski igrači, za mene je uvođenje eura veleizdaja, napravili ste inflaciju koja uništava društvo." "Premijer konstantno crta metu onim zastupnicima koji imaju svoj stav", dodao je Mostov Nikola Grmoja.

"Kao jedna od blentavih šuša..."

Prije rasprave o misiji NSATU, niz zastupnika zatražio je stanku, a među njima prvi Dalija Orešković: "Tražim stanku kako bi mi blentave oporbene šuše, kako nas je premijer nazvao, raspravili neka bitna pitanja. Kao jedna od tih blentavih šuša želim istaknuti da kome dosad nije bilo jasno da Plenković urušava insitutcije, kome dosad nije bilo jasno da je on jedan neprosvjećeni apsolutist, svemu pokazuje jučerašnja slika Plenkovića i Kundida i to u trenutku kada Plenković kaže da je Kundida oteo Milanovića.

"Na ovom glasanju Sabor će pokazati svijetu što misli o premijeru", rekla je i dodala da Plenković neće dobiti njenu podršku oko ove misije te je uvjerena i da neće dobiti ni dvotrećinsku većinu.

"SDP nema dvojbe, oni su izabrali Putina"

Stanku je zatražio i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić: "Tamo gdje postoji dvojba, gdje nisu odrađeni određeni preduvjeti, SDP ima velike dvojbe jer nema potpune informacije o onome što se sprema."

"Kolega je istaknuo da SDP nema dvojbe. Upravo tako, kad mora birati između zapadne civilizacije i Rusije i Putina, već je izabrao nekoliko puta, a danas će braniti stranu Moskve, SDP dakle nema dvojbe, on je izabrao Putina", poručio je Hrvoje Zekanović.

"Nemojte se vi brinuti na kojoj smo strani. Za 12 odluka ćemo glasati", rekao je SDP-ov Arsen Bauk pa uz pomoć Ahmetović brojao na prste do 12 i poručio. "Mi smo na pravoj strani i za 13. smo na pravoj strani."

"K'o iz aviona je vidljivo da Zoran Milanović i njegovo proruska sljedba lažu, da SDP laže, da rade ptrotiv hrvatskih interesa i protiv jačanja pozicije Hrvatske u NATO-u i EU-u, a to može raditi samo netko tko je politička štetočina", ustvrdila je HDZ-ova Majda Burić.

Stanku je zatražila i Ivana Kekin iz Možemo!, koja je prozvala i Milanovića i Plenkovića: "Ispred javnog interesa stavili su predizborne interese i osobni sukob, međusobnu netrpeljivost. Od nas se traži da odluku donosimo na temelju slijepe vjere, a ne činjenica."

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Mnogi umirovljenici koji rade ne znaju da imaju pravo na ove dvije stvari

Pročitajte i ovo Prometna nesreća FOTO Sudar u centru Zagreba, ima ozlijeđenih: "Hitna je tu, sve je puno policije, stakla i plastike"