U splitskoj osnovnoj školi pojavio se svrab - kožna bolest praćena svrbežom i crvenilom. Škola se dezinficira, a u cijelu priču uključeni su i epidemiolozi.

Kako liječnici misle zaustaviti, ali i prevenirati ovu zarazu, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič koji je razgovarao s dermatologinjom iz KBC-a Split Neirom Puizinom Ivić.

Veliku ulogu u liječenju ove bolesti ima osobna, ali i higijena prostora. Bolest se javlja i u razvijenim i nerazvijenim sredinama.

"Svrab kao bolest nije teška bolest, zarazna je, ali dosadna jer morate tijekom liječenja izliječiti kompletan infektivni lanac - i bolesnika i sve ljude koji dolaze u kontakt s oboljelim", rekla je Puizina Ivić.

"Bolest se najčešće javlja unutar nekih kolektiva kao što su dječji vrtići ili škole ili čak i starački domovi. Djeca su u bliskom kontaktu i dolazi do zaraze. Bolest je relativno česta, ali se na nju lako zaboravi jer među ljudima postoji predodžba da je to bolest zaostalih krajeva, a to ne stoji jer ona stalno izbija u nekakvim manjim epidemijama", dodaje.

"Bolest se liječi želeima, kremama i mlijekom koji su usmjereni na uništavanje tog parazita koji izaziva svrab", rekla je Puizina Ivić i dodaje da se žele nanosi navečer i ostaje na koži tijekom 12 sati. Nakon toga se oboljela osoba opere i ponovi se postupak za sedam dana.

Najvažnija higijena

"Najvažnija je higijena jer se nećemo svi zaraziti svrabom ako se redovito peremo, tuširamo, peremo ruke... U tom slučaju se prekida lanac zaraze. Treba oprati rublje, posteljinu, sve s čim je bolesnik dolazio u kontakt. Važno je naglasiti da terapiju trebamo paralelno upotrijebiti i u bolesnika i u svih koji su bili s njim u kontaktu, bez obzira imaju li smetnje ili ne", istaknula je Puizina Ivić.

Navodi da je najteža klinička slika kod bolesnika koji su neurološki bolesnici, dementni bolesnici, koji se ne mogu počešati i na taj način smanjiti svrbež i odstraniti uzročnika.

"Zbog toga te promjene izgledaju dramatično s debelim ljuskama i naslagama, to se naziva još i norveški skabijes kod starijih zapuštenih bolesnika ili kod osoba koje nisu dobro tretirane", dodala je.

Kod jednog djeteta je potvrđeno, ostalo troje je još u tretmanu. Na pitanje - može li se dogoditi da ta bolest eskalira u toj školi, Puizina Ivić odgovara: "Može, ako se ne prekine lanac infekcije".

"Treba liječiti sve koji su bili u kontaktu s oboljelima. Na taj način sve ponoviti za sedam dana i onda možemo raskužiti prostor i onda smo sigurni da će se lanac prekinuti i da bolest neće eskalirati".

