Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Domagoj Juričić gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je prokomentirao samit u Varšavi.

Foto: DNEVNIK.hr

U Varšavi je započeo samit Inicijative triju mora. Okuplja čelnike zemalja članica - 13 zemalja između Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora. Među ciljevima je jačanje suradnje na području Europske unije, posebice na njezinu istočnom krilu. U utorak će Hrvatska, koja je i jedna od osnivačica, od Poljske preuzeti predsjedanje.

Foto: DNEVNIK.hr

Juričić je poručio da bi se od samita u Varšavi moglo očekivati da će Albanija i Crna Gora postati pridružne članice, kao što je to bio slučaj s Ukrajinom 2022. godine i Moldavijom 2023.

Također, očekuje se da će Španjolska i Turska postati strateški partneri, kao što su to SAD, Njemačka, Japan i Europska komisija.

"S obzirom na sve što se događa s transatlantskim odnosima, možemo reći da je Inicijativa triju mora jedina multilateralna inicijativa koja ima interes i administracije Donalda Trumpa.

Foto: DNEVNIK.hr

Velika je poruka činjenica da je on na samit poslao svog podtajnika za energetiku. Interes je prilično jednostavan. Inicijativa radi na tome da pojača energetsku infrastrukturu, cestovnu i digitalnu. Sve je to u fokusu i američkih investitora, koji žele taj dio kolača za sebe. Mogu slobodno reći da je to trenutačno jedina platforma koja održava taj transatlanski odnos gdje su s obiju strana interesi vrlo slični", pojasnio je Juričić.

Idući samit održava se u Hrvatskoj, a Juričić naglašava da to označava snažnu priliku za pozicioniranje Hrvatske u novom europskom poretku.

"Trinaest država članica broji 120 milijuna građana, a riječ je o najbrže rastućem prostoru Europske unije od kojeg se očekuje da će do 2030. godine rasti do ukupne stope od 35 posto.

Foto: DNEVNIK.hr

To je motor rasta za cijeli EU. Naravno, bilo bi čudno da tu ne vidimo vlastiti ekonomski interes i to ne iskoristimo najbolje što možemo", zaključio je.