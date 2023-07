Sudski službenici odbili Vladinu ponudu: "Štrajk ide dalje"

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković objavila je u četvrtak da se nastavlja štrajk djelatnika u pravosuđu, jer se sindikalno članstvo gotovo stopostotno izjasnilo da odbija Vladinu ponudu da im se plaće povećaju tek početkom iduće godine.

I to po cijenu da im neće biti plaćeni dani provedeni u štrajku, izjavila je Šušković i dodala kako očekuje i službenu Vladinu odluku i poruku prema sindikatu.

"Naša poruka ministru je jasna, da ne pristajemo na ucjene premda je i on našu komunikaciju i argumente okarakterizirao kao ucjenu", kaže Šušković i dodaje kako je moguće da će obustava rada na hitnim predmetima krenuti od danas.

Predsjednica sindikata je podsjetila kako je članstvo već prošlog tjedna odlučilo da će u slučaju neplaćanja dana provedenih u štrajku, obustaviti i rad na hitnim predmetima, no ne i rad na nužnim predmetima o kojima ovise život, zdravlje i ugroza pučanstva i to će se obavljati i dalje.

“Vlada predlaže da potpišemo sporazum o tome da se dogodilo povećanje plaća u prvoj fazi, a to je ovih 180 i 60 koje je Vlada isplatila svim državnim službenicima. Kroz te uredbe do 2024. godine došlo bi do povećanja plaća u pravosuđu. Umjesto ponude dobili smo ucjenu. Ako ne prihvatimo takav sporazum, Vlada će donijeti odluku o neplaćanju dana u štrajku, mi ćemo ovaj prijedlog pustiti na odlučivanje", rekla je u srijedu Šušković.