Novinarka okrivljena za remćenje reda i mira kao i njen napadač: "Što sam trebala? Čekati da me prebiju?"

Novinarka Melita Vrsaljko fizički je napadnuta u dva navrata u srpnju prošle godine u Nadinu kod Benkovca. Slučaj je završio na sudu, a u petak je donesena presuda.

Novinarka i muškarac koji ju je napao proglašeni su krivima za remećenje javnog reda i mira. Odvjetnica, ali i medijska udruga u kojoj Vrsaljko radi smatraju da se radi o izjednačavanju žrtve i napadača.

Vrsaljko je najprije stariji muškarac napao na javnoj površini u Nadinu, dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem s kojim radi na razvoju dokumentarnog filma u čijoj produkciji sudjeluje i udruga Faktograf.

Nešto kasnije napadnuta je još jednom, ovoga puta u svom domu, također u Nadinu. Kćer napadača ju je, nakon što je Vrsaljko otvorila ulazna vrata, počela udarati i pokušala joj oduzeti mobitel.

Unatoč svjedocima i snimkama, policija je, piše Faktograf, napade krivo okarakterizirala kao prekršaje protiv javnog reda i mira, uz navodnu "ravnopravnu" ulogu žrtve.

To je nepravomoćnom presudom potvrdila i sutkinja Maria Stopfer Mišetić. Ipak Vrsaljko je privatno kazneno prijavila svoje napadače, uz podršku udruge Faktograf.

"Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola", rekla je Vanja Jurić, odvjetnica Melite Vrsaljko i udruge Faktograf.

Jurić smatra kako se ova poruka suda može shvatiti puno šire od samo ovog slučaja.

"Presuda kojom je Melita Vrsaljko, u ovim okolnostima, proglašena krivom za prekršaj protiv javnog reda i mira, poručuje svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, jednako kao i napadači. Pravosudni sustav ženama poručuje i da se od fizičkog napada ne smiju braniti, jer će i same biti prekršajno gonjene i osuđene", kaže Jurić.

Na sličan način presudu je za Faktograf komentirala i Vrsaljko.

"Sutkinja Maria Stopfer Mišetić presudom je poslala poruku da se žena, koju na ulici bez povoda napadne pijani stariji muškarac, ne smije braniti. Nadamo se da ćemo u obrazloženju odluke dobiti objašnjenje što sam točno trebala učiniti u situaciji fizičkog napada – čekati da me prebiju? Važno je napomenuti i da je kći napadača već sljedeći dan došla na moja vrata i pokušala me gušiti, a ODO Zadar i dalje, preko godinu dana, odbija donijeti rješenje o kaznenoj prijavi protiv nje".

Odvjetnica Jurić najavila je da će podnijeti žalbu.