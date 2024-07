Otac i sestra poznatog zadarskog HDZ-ovca napali nagrađivanu novinarku: "Upala mi je u kuću i čupala me. Morala sam je ugristi do krvi"

Melita Vrsaljko, nagrađivana novinarka portala Faktograf i redateljica dokumentarnih filmova, napadnuta je u vlastitoj kući u Nadinu.

Napad se dogodio u utorak, a počinila ga je Iva Perić, sestra Darija Vrsaljka, poznatog zadarskog HDZ-ovca, i to dan nakon što je na novinarku fizički nasrnuo njihov otac Ivan Vrsaljko na javnoj površini u Nadinu.

Kratki video napada Ivana Vrsaljka te fotografije napadačice i ozljeda novinarka je objavila na svom profilu na Facebooku te je opisala mučne događaje koje je prijavila policiji.

"Želim naglasiti kako živimo u društvu u kojem postoje pojedinci koji misle da mogu napadati ljude jer im se ne sviđa to što rade. Sad je na državnom odvjetništvu hoće li podići optužnicu protiv napadača. Nije ugodno kada vam netko tako bane u dom", kazala je za DNEVNIK.hr Melita Vrsaljko.

Zadarska policija provodi radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Melita Vrsaljko Foto: Ivana Grgic/Cropix

Melita je sve opisala u objavi na Facebooku:

"Jučer sam fizički napadnuta u vlastitoj kući nakon što mi je na vrata došla Iva Perić, kći čovjeka koji me fizički napao dan prije jer sam sa snimateljem i kamerom prolazila pored njegova terena na kojem se počeo gomilati neki otpad.

Naime, njezin je otac htio spriječiti scenarij u kojem snimatelj pali kameru i snimi ono što se s javne površine može snimiti s obzirom na to da se parcela vidi s ceste te se nalazi usred sela. Dotrčao je iznenada do nas, iz čista mira prijetio mu nasiljem i razbijanjem opreme (kamere koja nije bila ni uključena), govorio da je branitelj i da se borio u ratu. Pa je onda mene fizički napao na javnoj površini, a u samoobrani sam bila prisiljena udariti ga nogom kako bi se oslobodila.

Zvali smo policiju, ali, kako to inače biva, javni red i mir remete dvije strane, pa sam tako i ja završila s optužnim prijedlogom, s mjerom opreza da se čovjeku koji nas je prvi napao na javnoj površini ne približavam na manje od 50 metara.

Odlučila sam ne izići u medije s tim, ali mi vrag nije dao mira, pa sam kratku snimku od nekoliko sekundi na kojoj stariji čovjek na cesti manijakalno trči prema meni i napada me objavila u priči na Instagramu.

Napad na Melitu Vrsaljko Foto: Facebook screenshot

Jučer mi je njegova kći došla na vrata, nasilno mi uletjela u kuću, otela mobitel i počela me mlatiti, vući za kosu do razine da mi je iščupala dio, a potom i daviti, dok je istovremeno govorila da će izbrisati snimke svoga nasilnog oca snimljene na javnoj površini i da će me natjerati da mu se ispričam. Bila sam (opet u samoobrani) prisiljena ženu doslovce gristi po ruci do krvi da me ne uguši, da je odgurnem od sebe, uzmem svoj mobitel i pozovem policiju.

Napad na Melitu Vrsaljko Foto: Facebook screenshot

Dalje je na državnom odvjetniku - neka institucije rade svoj posao. A nasilnici, inače donatorici vladajuće stranke i sestri poznatog lokalnog HDZ-ovca, mogu samo poručiti da nije uspjela nikoga zastrašiti, iako je stvarno bilo neugodno gledati je onako histeričnu i nasilnu", navela je.