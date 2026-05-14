Sud Europske unije potvrdio: Platforme moraju platiti za korištenje sadržaja medija

Sud Europske unije naložio je Meti da talijanskim izdavačima isplati naknadu za korištenje njihova sadržaja.

Europska federacija novinara (EFJ) pozdravila je ovu važnu presudu koja podržava pravo država članica da zahtijevaju pravednu naknadu za online korištenje novinskih publikacija od strane pružatelja usluga.

Presuda, donesena u slučaju između Mete i talijanskog regulatora za medije AGCOM, odnosi se na prenošenje pravila EU o pravima izdavača tiska u talijansko zakonodavstvo. Sud je potvrdio da zakon EU o autorskim pravima dopušta državama članicama da uspostave mehanizme koji osiguravaju pravednu naknadu za korištenje sadržaja tiska na mreži, uključujući regulatorni nadzor pregovora između platformi i izdavača.

To odražava Direktivu EU o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu iz 2019. kojom je stvoreno pravo izdavačima tiska i novinarima u EU da primaju naknadu od online platformi za korištenje svojih publikacija.

"Presuda Suda značajan je poticaj za države članice čije nacionalno zakonodavstvo o transpoziciji platforme osporavaju. Sud ne samo da potvrđuje obveze koje nameće Direktiva, već i naglašava potrebu za smislenom transparentnošću u određivanju što predstavlja pravednu naknadu. Osuda nepoštenih praksi - poput smanjenja vidljivosti novinskih članaka u rezultatima pretraživanja dok su pregovori o naknadi još u tijeku - dodatno pojašnjava obveze koje su nametnute platformama. Sve je to važno ne samo za održivost izdavačke industrije, već i za novinare, bez čije predanosti ne bi bilo kvalitetnog novinarstva. Prema Direktivi, imaju pravo na pravedni dio te naknade", rekla je Charlotte Michils, glavna tajnica Flamanskog udruženja novinara (VVJ), članice EFJ-a.

Godinama se novinari i medijske organizacije diljem Europe suočavaju sa sve većom neravnotežom na digitalnom tržištu. Dok platforme imaju koristi od vidljivosti, kredibiliteta i angažmana koje generira profesionalno novinarstvo, prihodi koji održavaju neovisnu produkciju vijesti (a time i pristojne uvjete rada za novinare) stalno slabe.

EFJ smatra ovu presudu posebno značajnom u širem kontekstu umjetne inteligencije. Iako se slučaj odnosi na online korištenje sadržaja tiska, načelo koje je potvrdio Sud, naime da platforme moraju pregovarati o komercijalnoj upotrebi novinarskog sadržaja, izravno je relevantno za tekuće rasprave o UI obuci, automatiziranim sažecima i UI sadržaju vijesti. To predstavlja važan korak prema osiguravanju da dominantne digitalne platforme i UI tvrtke ne iskorištavaju novinarstvo komercijalno bez pravedne naknade, transparentnosti i odgovornosti.

"Presuda potvrđuje jednostavno načelo: velike tehnološke tvrtke ne mogu jednostavno ukrasti, ponovno upotrijebiti i unovčiti novinarski rad bez odobrenja, transparentnosti i pravedne naknade“, rekla je Maja Sever, predsjednica EFJ-a.

"No, EFJ ponavlja da i sami novinari, a ne samo izdavači, moraju imati koristi od mehanizama naknade povezanih s iskorištavanjem novinarskog sadržaja."

EFJ poziva Europsku komisiju i države članice da osiguraju snažnu i učinkovitu provedbu prava izdavača tiska te da digitalne platforme sudjeluju u poštenim i transparentnim pregovorima s izdavačima i novinarskim organizacijama. Izdavači također moraju osigurati transparentnost prilikom ulaska u pregovore s platformama i osigurati da se prihodi pravedno raspoređuju novinarima.