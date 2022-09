Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić razgovarala je sa stručnjakom za ustavno pravo Matom Palićem o rezultatima popisa stanovništva u Vukovaru.

Prema rezultatima popisa stanovništva, broj Srba u Vukovaru pao je ispod 30 posto. Što to znači s obzirom na jezik i pismo, reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić u četvrtak je u Osijeku pitala stručnjaka za ustavno pravo Matu Palića.

"S obzirom na činjenicu da pravo na službenu upotrebu ravnopravno jezika i pisma nacionalna manjina, pa tako i srpska u gradu Vukovaru ima samo ako čini jednu trećinu od ukupnog broja stanovnika neke jedinice lokalne samouprave, konkretno grada Vukovara, to znači da od danas kad je službeno to objavljeno od strane Državnog zavoda za statistiku, srpska nacionalna manjina više nema pravo koristiti se svojim jezikom i pismom na onaj način na koji je to imala pravo sve do objave službenih rezultata ovog novog popisa stanovništva", pojasnio je Palić.

U odnosu na lokalne izbore to neće imati posebnih posljedica. Pripadnici srpske nacionalne manjine će moći sudjelovati kao i do sada na lokalnim izborima, birati članove predstavničkih tijela, birati gradonačelnika grada Vukovara, jednako kao svi njihovi sugrađani koji su etnički Hrvati, normalno konzumirati biračko pravo.

Što se tiče parlamentarnih izbora, tu je situacija puno drukčija, istaknuo je gost Dnevnika Nove TV.

"Ovaj pad stanovništva koji je prisutan u RH što pokazuju podaci koji su objektivni, dovodi u pitanje zakonitost provođenja svih budućih izbora zbog toga što je nejednak broj birača u različitim izbornim jedinicama u kojima se bira isti broj zastupnika. Dakle, u deset izbornih jedinica se bira po 14 zastupnika, a razlike između broja birača prelaze zakonsku granicu od plus minus pet posto, što u zbroju znači deset posto", obrazložio je stručnjak za ustavno pravo.

Prema njegovim riječima, to znači da primjerice 4. izborna jedinica koju čine ove dvije županije ima dvadesetak posto manji broj birača nego deveta izborna jedinica u Dalmaciji, što znači da glasovi birača u jednom dijelu Slavonije - četvrte izborne jedinice, vrijede više.

"To znači da se događa diskriminacija hrvatskih birača temeljem mjesta prebivališta i svakako bi Hrvatski sabor trebao reagirati", kazao je Palić te podsjetio da je Ustavni sud RH u jednom svom izvješću 2010. upozorio Hrvatski sabor da je još tada uočio razlike između broja birača među različitim izbornim jedinicama koje nisu u skladu sa Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.

