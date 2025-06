Kosta Kostanjević, glavni osumnjičeni iz afere Hipodrom, podnio je ostavku na mjesto ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima i nakon mjesec i pol u zatvoru pušten je na slobodu.

Goran Latković, novinar Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

USKOK ga s još dvoje osumnjičenika tereti za izvlačenje milijun i 800 tisuća eura za fiktivne zaštitarske usluge na hipodromu. Riječ je o aferi koja je uoči lokalnih izbora ozbiljno potresla gradsku vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem.

"Kratko smo uspjeli razgovarati s Kostanjevićem nakon što se izašao iz istražnog zatvora u Remetincu. Pitao sam ga kako komentira sve što mu se stavlja na teret i rekao je da se ne osjeća krivim i da će svoju nevinost dokazati na sudu. Zatim sam ga pitao kako komentira to da su njegovi suosumnjičenici, sin i otac Galić, neslužbeno USKOK-u priznali krivnju. On je rekao da je to njihov problem", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković.

"Inače, Kostanjević je iz istražnog zatvora pušten nakon podnošenja neopozive ostavke, zbog čega više nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a svi svjedoci su ispitani. Taj će posao sada raditi vršitelj dužnosti sve dok se ne raspiše natječaj za novog ravnatelja", pojasnio je.

Pred Kostanjevićem je sada sudski postupak.

"U njemu će pokušati osporiti sumnje USKOK-a da nije došlo do preplaćivanja zaštitarskih usluga i da nije primio mito od 450 tisuća eura", zaključio je Latković.

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 15 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 14 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 13 (Foto: Ranko Suvar / CROPIX)

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 11 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 12 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 6 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 8 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Kosta Kostanjević pušten iz pritvora - 9 Foto: Ranko Suvar / CROPIX