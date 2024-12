Susjedi šokirani ubojstvom i samoubojstvom u Lepoglavi: "Poznajem obitelj..."

Policijske trake i automobili oko kuće u kojoj je u srijedu poslijepodne 53-godišnji muškarac ubio svoju šest godina mlađu suprugu, zatim presudio sebi. Policija je provela očevid.

"U obiteljskoj kući u mjestu Donja Višnjica je, prema onome što je očevidom utvrđeno, muškarac hicem iz vatrenog oružja usmrtio svoju suprugu, a nakon toga istim vatrenim oružjem oduzeo život i sebi", rekao je zamjenik županijske državne odvjetnice Darko Galić.

Radi se o oružju domaće izrade. Neslužbeno, u kući je u vrijeme zločina bila i kći koja je uspjela pobjeći.

"Detalji oko događanja koja su prethodila samom činu bit će poznati nakon što policija završi provođenje svojih izvida i kad se provedu sve one dokazne radnje za koje će Državno odvjetništvo izdati niz naloga", rekao je Galić.

Nema maloljetnih osoba uključenih u ovaj događaj. Muškarac, doznaje ekipa Dnevnika Nove TV, ranije nije bio prijavljivan ni kažnjavan.



"Nemamo dakle informacija da je bilo postupanje dakle o pitanju sustava socijalne skrbi", rekao je ministar obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

U mjestu koje broji petstotinjak stanovnika, mještani ne mogu doći k sebi.



"To je strašno, strašno. To je... cijela Višnjica je potresena, to je stravično", prestravljena je prodavačica Nevenka.



"Stvarno sam van sebe, da se u ovak mirnom mjestu dogodi ovak nešto, tako da ne znam ništa", iznenađen je sumještanin.

Ističu da obitelj nije bila problematična.

"Tu obitelj ne poznajem, ali cure su znale doći u dućan kad su išle u osnovnu školu, bile su povučene, dobre cure, nemam riječi, nemam riječi", rekla je prodavačica.

"Poznam obitelj, njihova kćerka je išla s mojom kćerkom u osnovnu školu, ova koja je navodno pobjegla, ali niš ne znam. Taj čovek je inače imal moždani udar svojevremeno, već je par godina tak, doma, i ne znam ništa dalje", rekao je sumještanin.

Tijela su prevezena na obdukciju u varaždinsku bolnicu. Policija i tužiteljstvo istražuju slučaj. Tek trebaju rasvijetliti sve okolnosti i što je dovelo do ovog zločina.

