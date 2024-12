Premijer Andrej Plenković je u Svetom Filipu i Jakovu sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju i opremanje Centa za starije osobe Sveti Filip i Jakov

Nakon tog se zaputio u Šibenik te ondje daje izjavu za medije i odgovara na pitanja novinara.

"Ulaganja koja smo proveli do sada govore o ozbiljnom naporu da diljem hrvatske obale povezanost bude bolja, da bude bolja povezanost između kopna i otoka", rekao je.

Komentirao je Facebook objavu predsjednika Zorana Milanovića u kojoj je ustvrdio da treba mijenjati način obračuna mirovina.

"Potpuno je nebitno i uopće me ne zanima što on o tome govori. To nije u njegovoj nadležnosti", rekao je.

"Mi smo povećali minimalne mirovine, povećana je obiteljska mirovina, imali smo devet paketa pomoći za umirovljenike. Mirovinska politika i briga o starijim građanima je naša stalna zadaća", dodao je.

Osvrnuo se i na novi krug porezne reforme.

"Danas je Vlada cijeli porezni paket uputila na drugo saborsko čitanje. Mislim da smo na tragu naše politike rasterećenja. Svi zakoni koji dolaze idu u korist građana i rješavanje stambenog pitanja mladih", ustvrdio je.

Upitan je i o zahtjevu SDP-a da se odgodi glasanje o izboru ustavnih sudaca koje bi trebalo biti održano u petak jer će se isti dan glasati o opozivu Vlade.

"Kao da imamo posla s neuračunljivim ljudima. Ako se sutra zbog prestravljenosti SDP-a ne izglasa 10 ustavnih sudaca, onda su isključivo oni odgovorni za eventualnu krizu", odgovorio je.

"Siniša Hajdaš Dončić je rekao da mu se gadi biti s nama u sobi i pregovarati. Gadi se i meni. Nije ni nama to ugodno", dodao je te najavio da će se u petak glasati o opozivu, izboru nove ministrice zdravstva, a onda ćemo vidjeti hoće li SDP-ovci doći na glasanje o Ustavnom sudu.

Komentiro je i velik broj ubijenih žena u 2024. godini.

"Smatramo da i dalje trebamo raditi na prevenciji, da se ovakva teška kaznena djela ne događaju. Mislim da su kazne sada jako visoke, ali nemate nikada jamstva da se ovakve strašne stvari neće događati", zaključio je.

USKORO OPŠIRNIJE...

